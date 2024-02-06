Фон дер Ляйен призвала интегрировать Украину в оборонные программы ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте призвала рассматривать оборонный потенциал Украины как оборонный потенциал Европы, и так же смотреть на военно-промышленный комплекс страны. Это приведет к интеграции Украины в оборонные программы ЕС, также сказала она.
«Это первый шаг, который должен привести к интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ, с согласия Европейского парламента и Совета и в случае необходимости. Это не только помогло бы нам удовлетворить потребности Украины, но и способствовало бы сближению и совместному планированию между нашими вооруженными силами и оборонной промышленностью. Украина — будущий член нашего Европейского союза. Таким образом, она должна стать намного ближе к нам и в области обороны», — приводит ее слова пресс-служба Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен отметила необходимость сохранения поддержки Украины, в том числе для защиты будущего Европы. По ее словам, в ЕС обучили более 40 тыс. украинских солдат, отправили Киеву военной техники на €28 млрд, увеличили собственные мощности по производству боеприпасов на 40%, к марту планируют поставить более 500 тыс. артиллерийских снарядов, а к концу года — более 1 млн. Однако, отметила глава Еврокомиссии, этого недостаточно, необходимо в том числе ускорить процесс доставки боеприпасов на Украину.
«Это подводит меня к следующему пункту, касающемуся пути Украины в Евросоюз. Контраст с тем, что было всего десять лет назад, поразительный <...>. В стране новое законодательство, расширяющее права национальных меньшинств, улучшающее судебную систему и обеспечивающее систему сдержек и противовесов власти. Именно это привело нас к началу переговоров о вступлении. И этот прогресс происходит не только по желанию Европы. Это глубокое желание народа Украины», — заявила фон дер Ляйнен.
Странам ЕС 1 февраля удалось согласовать пакет помощи Украине в размере €50 млрд на ближайшие четыре года. Глава Евросовета Шарль Мишель называл это решение «посланием США», где не могут одобрить выделение $61 млрд Киеву из-за требования республиканцев по обеспечению безопасности границы с Мексикой.
Президент Владимир Путин объявил одной из целей военной операции демилитаризацию Украины, Москва настаивает на нейтральном, внеблоковом статусе соседней страны. Выступая в мае 2022 года на параде на Красной площади, он подчеркнул, что блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к России территорий.
отмечали «усталость» западных стран от финансовой поддержки Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, даже государства с мощнейшей экономикой не могут бесконечно помогать Киеву, потому что сталкиваются с внутренними проблемами. Российское руководство неоднократно осуждало военную поддержку Украины со стороны Запда, указывая, что это приведет лишь к затягиванию конфликта, а его результат предрешен.
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