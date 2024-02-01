 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Евросовета назвал одобрение €50 млрд помощи Украине посланием США

Глава Евросовета назвал одобрение помощи Украине на €50 млрд посланием США
Сюжет
Военная операция на Украине
Одобрив финансирование Украины в размере €50 млрд, как говорит Мишель, ЕС дал сигнал и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону. Последний не может согласовать помощь Украине на более чем $60 млрд из-за разногласий в конгрессе
Шарль Мишель
Шарль Мишель (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Решение Евросоюза предоставить Украине помощь в размере €50 млрд в период с 2024 по 2027 год является «посланием США», заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, где был одобрен план финансирования.

По его словам, одобрение помощи показывает украинцам «решительность» ЕС «быть полностью мобилизованным, чтобы поддержать их будущее и свободу»; европейскому обществу — единство союза и то, что Россия не запугала его.

«Это также послание США и нашим партнерам в мире, что мы поддерживаем Украину и ее территориальную целостность», — сказал он.

ЕС и США несколько месяцев не могли согласовать финансирование поддержки Украины. Опрошенные газетой Politico эксперты отмечали, что если Брюссель и Вашингтон не выделят Киеву помощь, то Украина не сможет продолжать бороться с российский армией и поддерживать экономику, разрушенную военными действиями.

Связанная с помощью Киеву сделка в сенате США оказалась под угрозой срыва
Политика
Сенатская сторона Капитолия США в Вашингтоне

В случае с ЕС против предоставления средств выступала Венгрия, однако она согласилась снять свое вето при условии, что план финансирования при необходимости можно будет пересмотреть и что Киеву не достанутся деньги, которые Брюссель должен был направить Будапешту, но заморозил из-за проблем с верховенством закона и коррупцией в Венгрии.

В США президент Джо Байден запросил у конгресса $61 млрд для помощи Украине, но его предложение не получило поддержки, дебаты на этот счет продолжаются. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что у Вашингтона нет альтернативы военной поддержки Украины без одобрения конгрессом запроса Байдена. Портал Axios писал 1 февраля, что американские сенаторы находятся на грани отказа от двухпартийного соглашения по обеспечению безопасности границы с Мексикой, которое республиканцы ставили условием для продолжения финансирования военной помощи Украине.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что США пытаются «переложить финансовое бремя» поддержки Украины «на плечи европейских налогоплательщиков». Москва не раз отмечала, что осуждает предоставление Западом помощи Киеву.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного

ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана

Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика

Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг

Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году

Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей

Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Шарль Мишель Евросоюз Украина США
Материалы по теме
Связанная с помощью Киеву сделка в сенате США оказалась под угрозой срыва
Политика
Орбан рассказал, на каких условиях согласился одобрить помощь Украине
Политика
Лидеры ЕС договорились о помощи для Украины в €50 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 97,4 (+0,29) Инвестиции, 16:58 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 90,23 (+0,56) Инвестиции, 16:58
Игроки НХЛ признали россиянина лучшим вратарем Спорт, 21:25
Катар заявил о согласии Израиля и ХАМАС на новое перемирие Политика, 21:22
Хуситы атаковали контейнеровоз в Красном море Политика, 21:09
Акции Ferrari взлетели на 13% на новости о звездном пилоте «Формулы-1» Инвестиции, 21:07
Почему «Грузинская мечта» решила сменить премьер-министра перед выборами Политика, 20:58
Глава МИД Израиля объяснил, почему «Би-2» депортировали не в Россию Политика, 20:57
Патио и видовые квартиры: что предлагают новые ЖК РБК и ПИК, 20:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В КХЛ забили второй гол в стиле лакросс за неделю Спорт, 20:49
Путин спел гимн России на съезде «Движения первых». Видео Общество, 20:30
Украинцы не будут играть с «Ордабасы» после его матча с клубом РПЛ Спорт, 20:26
Глава Евросовета назвал одобрение €50 млрд помощи Украине посланием США Политика, 20:22
Первое дело по новому закону об угрозах коллекторов завели в Башкирии Общество, 20:17
Путин призвал «не жадничать» с землей для вузов Общество, 20:16
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций Инвестиции, 20:13