Глава Евросовета назвал одобрение €50 млрд помощи Украине посланием США

Одобрив финансирование Украины в размере €50 млрд, как говорит Мишель, ЕС дал сигнал и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону. Последний не может согласовать помощь Украине на более чем $60 млрд из-за разногласий в конгрессе

Шарль Мишель (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Решение Евросоюза предоставить Украине помощь в размере €50 млрд в период с 2024 по 2027 год является «посланием США», заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, где был одобрен план финансирования.

По его словам, одобрение помощи показывает украинцам «решительность» ЕС «быть полностью мобилизованным, чтобы поддержать их будущее и свободу»; европейскому обществу — единство союза и то, что Россия не запугала его.

«Это также послание США и нашим партнерам в мире, что мы поддерживаем Украину и ее территориальную целостность», — сказал он.

ЕС и США несколько месяцев не могли согласовать финансирование поддержки Украины. Опрошенные газетой Politico эксперты отмечали, что если Брюссель и Вашингтон не выделят Киеву помощь, то Украина не сможет продолжать бороться с российский армией и поддерживать экономику, разрушенную военными действиями.

В случае с ЕС против предоставления средств выступала Венгрия, однако она согласилась снять свое вето при условии, что план финансирования при необходимости можно будет пересмотреть и что Киеву не достанутся деньги, которые Брюссель должен был направить Будапешту, но заморозил из-за проблем с верховенством закона и коррупцией в Венгрии.

В США президент Джо Байден запросил у конгресса $61 млрд для помощи Украине, но его предложение не получило поддержки, дебаты на этот счет продолжаются. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что у Вашингтона нет альтернативы военной поддержки Украины без одобрения конгрессом запроса Байдена. Портал Axios писал 1 февраля, что американские сенаторы находятся на грани отказа от двухпартийного соглашения по обеспечению безопасности границы с Мексикой, которое республиканцы ставили условием для продолжения финансирования военной помощи Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что США пытаются «переложить финансовое бремя» поддержки Украины «на плечи европейских налогоплательщиков». Москва не раз отмечала, что осуждает предоставление Западом помощи Киеву.