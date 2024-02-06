Токаев назначил генерала антикоррупционной службы новым премьером
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил премьер-министром республики Олжаса Бектенова, ранее занимавшего должности руководителя президентской администрации и Антикоррупционной службы.
«Указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен премьер-министром Республики Казахстан, освобожден от занимаемой ранее должности», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.
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