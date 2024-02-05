Здание Правительства Казахстана (Фото: primeminister.kz)

Правительство Казахстана ушло в отставку, сообщили в пресс-службе главы государства. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабмина.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан, возложить временное исполнение обязанностей премьер-министра на Скляра Романа Васильевича, членам правительства продолжать исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства», — говорится в постановлении Токаева.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

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