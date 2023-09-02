branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
В ФРГ назвали учения в Балтике желанием сказать России: не в нашу смену Политика, 13:17
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области Политика, 13:11
Приморца обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за женского парика и платья Политика, 13:07
На ЧМ по борьбе из-за спецоперации не допустили 26 россиян и белорусов Спорт, 12:55
Где провести беззаботные выходные вдали от города 12:50
В Польше закрыли крупнейший центр для украинских беженцев Политика, 12:42
Богомаз сообщил об обстреле Белой Березки в Брянской области Политика, 12:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Актер РАМТа Алексей Янин умер на 41-м году жизни Общество, 12:16
«Монако» пообещал отпустить Головина в сборную России Спорт, 12:16
Токаев провел массовые кадровые перестановки в правительстве Казахстана Политика, 12:11
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:07
Месть ЦСКА «Зениту» и победит ли «Спартак» впервые за месяц. Интриги тура Спорт, 12:00
Индия запустила станцию для исследования Солнца Технологии и медиа, 11:30
5 сериалов на выходные. «Колесо времени», «Арчер» и другие Life, 11:29
Политика ,  
0 

Токаев провел массовые кадровые перестановки в правительстве Казахстана

Президент Казахстана Токаев провел массовые кадровые перестановки в министерствах
Токаев накануне подписал указ о создании пяти новых министерств и провел массовые кадровые перестановки, в том числе назначив новых министров и сменив главу МВД и Минтруда
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подписавший накануне указ о создании пяти новых министерств, уволил или перераспределил должности нескольких министров, следует из постановлений на сайте главы государства.

Перестановки в кабинете министров Казахстана выглядят следующим образом:

  • Марата Карабаева, который с января 2023 года занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития, назначили новым министром транспорта. Это последовало за решением разделить Министерство индустрии на Министерство транспорта и Министерство промышленности и строительства.
  • Новым министром торговли и интеграции страны был назначен Арман Шаккалиев вместо Серика Жумангарина.
  • Министерство туризма и спорта возглавил экс-аким (губернатор) Акмолинской области Ермек Маржикпаев.
  • Министром культуры и информации стала Аида Балаева.
  • МВД Казахстана возглавил замминистра внутренних дел и комендант Астаны (Нур-Султана) во время действия чрезвычайного положения в январе прошлого года Ержан Саденов. Ранее эту должность занимал Марат Ахметжанов.
  • Светлана Жакупова сменила Тамару Дуйсенову на посту министра труда.

Токаев накануне подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления», согласно которому в Казахстане появились пять новых министерств — Министерство водных ресурсов и ирригации, Министерство транспорта, Министерство туризма и спорта, Министерство культуры и информации, Министерство промышленности и строительства. Главы четырех реорганизованных министерств были освобождены от своих должностей.

Токаев возглавил Казахстан в марте 2019 года после почти 30-летнего правления в стране Нурсултана Назарбаева. На фоне январских протестов 2022 года Токаев сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности Казахстана, а впоследствии лишил многих привилегий. Родственники и приближенные первого президента потеряли посты в руководстве республики.

В июне 2022 года в стране был проведен референдум о поправках в Конституцию. Они предусматривали переход «от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством», а также исключение из Основного закона всех упоминаний первого президента.

Читайте на РБК Pro
Индустрия на $15 трлн: как заработать на рынке путешествий
Программа ДМС стала неподъемной. Вот 6 способов сэкономить на ней
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
«Работаем не покладая рук»: что происходит с оборонной промышленностью ЕС
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
министерства Казахстан Касым-Жомарт Токаев перестановки
Материалы по теме
МИД объяснил уход консула России в Казахстане с поста «плановым порядком»
Политика
Токаев назначил бывшего коменданта Астаны новым главой МВД
Политика
Токаев сообщил о предстоящем визите Путина в Казахстан
Политика