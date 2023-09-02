Токаев провел массовые кадровые перестановки в правительстве Казахстана

Токаев накануне подписал указ о создании пяти новых министерств и провел массовые кадровые перестановки, в том числе назначив новых министров и сменив главу МВД и Минтруда

Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подписавший накануне указ о создании пяти новых министерств, уволил или перераспределил должности нескольких министров, следует из постановлений на сайте главы государства.

Перестановки в кабинете министров Казахстана выглядят следующим образом:

Марата Карабаева, который с января 2023 года занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития, назначили новым министром транспорта . Это последовало за решением разделить Министерство индустрии на Министерство транспорта и Министерство промышленности и строительства.

. Это последовало за решением разделить Министерство индустрии на Министерство транспорта и Министерство промышленности и строительства. Новым министром торговли и интеграции страны был назначен Арман Шаккалиев вместо Серика Жумангарина.

и интеграции страны был назначен Арман Шаккалиев вместо Серика Жумангарина. Министерство туризма и спорта возглавил экс-аким (губернатор) Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

возглавил экс-аким (губернатор) Акмолинской области Ермек Маржикпаев. Министром культуры и информации стала Аида Балаева.

стала Аида Балаева. МВД Казахстана возглавил замминистра внутренних дел и комендант Астаны (Нур-Султана) во время действия чрезвычайного положения в январе прошлого года Ержан Саденов. Ранее эту должность занимал Марат Ахметжанов.

возглавил замминистра внутренних дел и комендант Астаны (Нур-Султана) во время действия чрезвычайного положения в январе прошлого года Ержан Саденов. Ранее эту должность занимал Марат Ахметжанов. Светлана Жакупова сменила Тамару Дуйсенову на посту министра труда.

Токаев накануне подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления», согласно которому в Казахстане появились пять новых министерств — Министерство водных ресурсов и ирригации, Министерство транспорта, Министерство туризма и спорта, Министерство культуры и информации, Министерство промышленности и строительства. Главы четырех реорганизованных министерств были освобождены от своих должностей.

Токаев возглавил Казахстан в марте 2019 года после почти 30-летнего правления в стране Нурсултана Назарбаева. На фоне январских протестов 2022 года Токаев сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности Казахстана, а впоследствии лишил многих привилегий. Родственники и приближенные первого президента потеряли посты в руководстве республики.

В июне 2022 года в стране был проведен референдум о поправках в Конституцию. Они предусматривали переход «от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством», а также исключение из Основного закона всех упоминаний первого президента.