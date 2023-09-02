Токаев провел массовые кадровые перестановки в правительстве Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подписавший накануне указ о создании пяти новых министерств, уволил или перераспределил должности нескольких министров, следует из постановлений на сайте главы государства.
Перестановки в кабинете министров Казахстана выглядят следующим образом:
- Марата Карабаева, который с января 2023 года занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития, назначили новым министром транспорта. Это последовало за решением разделить Министерство индустрии на Министерство транспорта и Министерство промышленности и строительства.
- Новым министром торговли и интеграции страны был назначен Арман Шаккалиев вместо Серика Жумангарина.
- Министерство туризма и спорта возглавил экс-аким (губернатор) Акмолинской области Ермек Маржикпаев.
- Министром культуры и информации стала Аида Балаева.
- МВД Казахстана возглавил замминистра внутренних дел и комендант Астаны (Нур-Султана) во время действия чрезвычайного положения в январе прошлого года Ержан Саденов. Ранее эту должность занимал Марат Ахметжанов.
- Светлана Жакупова сменила Тамару Дуйсенову на посту министра труда.
Токаев накануне подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления», согласно которому в Казахстане появились пять новых министерств — Министерство водных ресурсов и ирригации, Министерство транспорта, Министерство туризма и спорта, Министерство культуры и информации, Министерство промышленности и строительства. Главы четырех реорганизованных министерств были освобождены от своих должностей.
Токаев возглавил Казахстан в марте 2019 года после почти 30-летнего правления в стране Нурсултана Назарбаева. На фоне январских протестов 2022 года Токаев сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности Казахстана, а впоследствии лишил многих привилегий. Родственники и приближенные первого президента потеряли посты в руководстве республики.
В июне 2022 года в стране был проведен референдум о поправках в Конституцию. Они предусматривали переход «от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством», а также исключение из Основного закона всех упоминаний первого президента.