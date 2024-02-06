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Аргентина остановила рассмотрение вопроса о выдаче россиянина Украине

Адвокат: Аргентина остановила рассмотрение вопроса о выдаче россиянина Украине
Рассмотрение вопроса об экстрадиции приостановлено до решения о предоставлении убежища, сообщил адвокат. Обвинения в адрес подзащитного он назвал политическими, а вероятность выдачи — низкой. Россиянина задержали по запросу Киева
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Аргентина приостановила рассмотрение вопроса об экстрадиции сына российского бизнесмена Игоря Чуркина на Украину по запросу Киева, сообщил ТАСС адвокат россиянина Кристиан Рубилар.

Рассмотрение вопроса об экстрадиции приостановлено до вынесения решения о предоставлении ему убежища, уточнил собеседник агентства. О том, что защита Чуркина попросила предоставить его, ранее сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова.

Рубилар назвал вероятность экстрадиции Чуркина низкой. Обвинения в адрес своего подзащитного адвокат считает политическим преследованием.

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«Требование о выдаче крайне расплывчатое. Любое уголовное обвинение должно быть очень конкретным, а тут используются громкие слова, говорится о чем-то чрезвычайно тяжком, корыстных мотивах. Все то, что не имеет реального значения», — сказал он.

О задержании в аэропорту Буэнос-Айреса россиянина по имени Игорь Чуркин Пустовалова сообщила в начале февраля. Он прилетел в страну с семьей в качестве туриста. 1 февраля суд отпустил россиянина под подписку о невызде. Заседание по вопросу о выдаче его Украине, по словам Пустоваловой, должно было состояться спустя 45 дней.

Как сообщили в российском посольстве, Чуркина обвинили в «заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения». Государственное бюро расследований Украины (ГБР) объяснило задержание россиянина тем, что предприниматель «обманом пытался сохранить бизнес» в стране.

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По информации ведомства, в 2022 году принадлежащая Чуркину компания «Львовские автобусные заводы» взяла крупный кредит в государственном банке под залог имущества. Впоследствии бизнесмен «потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банка».

В ГБР полагают, что бизнесмен «не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге», и потому «разработал схему» блокировки проведения аукциона по продаже залогового имущества банком. В ее рамках компания подала в полицию заявление на сотрудников банка, обвинив их в «умышленном особо тяжком правонарушении». Это заявление легло в основу уголовного дела

В октябре 2023 года украинское ГБР предъявило Чуркину подозрение в отчуждении и завладении недвижимым имуществом ЗАО «Завод коммунального транспорта» (бывшее ОАО «Львовский автомобильный завод», ЛАЗ). По данным ведомства, предприятие понесло убытки более чем на 350 млн грн ($9,3 млн).

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Аргентина экстрадиция Украина
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