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Война санкций ,  
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Украина объяснила, почему попросила Аргентину задержать россиянина

ГБР Украины объяснило, почему Аргентина задержала россиянина по запросу Киева
Сюжет
Война санкций
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Сына российского бизнесмена Игоря Чуркина задержали в Аргентине из-за того, что предприниматель «обманом пытался сохранить бизнес на Украине», сообщило Государственное бюро расследований Украины.

По данным ведомства, в 2022 году принадлежащая Чуркину компания «Львовские автобусные заводы» взяла крупный кредит в государственном банке под залог имущества.

«Владелец [предприятия], гражданин России Игорь Чуркин, потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банка. В то же время он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге», — заявили в ГБР.

Для этого россиянин, по версии следствия, «разработал схему блокировки проведения аукциона по продаже залогового имущества банком. В рамках этой схемы компания «Львовские автобусные заводы» подала в полицию заявление на сотрудников банка, обвинив их в «умышленном особо тяжком правонарушении». Это заявление легло в основу уголовного дела.

В Аргентине задержали россиянина по запросу Украины
Общество
Фото:www.imago-images.de / Global Look Press

В октябре 2022 года украинское бюро расследований заявило о подозрении бизнесмену Чуркину в отчуждении и завладении недвижимым имуществом ЗАО «Завод коммунального транспорта» (бывшее ОАО «Львовский автомобильный завод», ЛАЗ). По данным ведомства, это привело к убыткам предприятия более чем на 350 млн грн ($9,3 млн по текущему курсу).

2 февраля заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова сообщила, что в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины был задержан россиянин по имени Игорь Чуркин. Он прилетел в страну с семьей в качестве туриста, 1 февраля суд отпустил его под подписку о невыезде. Пустовалова отметила, что в течение 45 дней пройдет еще одно заседание, на котором будет рассматриваться запрос об экстрадиции Чуркина на Украину.

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Украина Аргентина задержание Львов
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