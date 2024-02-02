В Аргентине задержали россиянина по запросу Украины

Россиянин был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса, суд отпустил его под подписку о невыезде до заседания, на котором будет рассмотрен запрос об экстрадиции. В Киеве заявили, что речь идет о сыне бизнесмена Игоря Чуркина

В аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины был задержан россиянин, суд отпустил его под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщила заведующая консульским отделом посольства России Наталия Пустовалова.

«Посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о том, что 30 января по запросу Интерпола Украины был задержан российский гражданин И. И. Чуркин», — рассказала дипломат.

По словам Пустоваловой, россиянин прилетел в страну вместе с семьей как турист. «1 февраля состоялось предварительное заседание суда, по решению которого указанный гражданин был освобожден под подписку о невыезде из страны», — уточнила она.

Дипломат добавила, что в течение 45 дней должно пройти еще одно заседание, на котором суд рассмотрит запрос об экстрадиции Чуркина на Украину.

Государственное бюро расследований Украины заявило, что в Аргентине задержали сына российского бизнесмена Игоря Чуркина. Ведомство утверждает, что Чуркин «обманом пытался сохранить бизнес на Украине». В 2022 году принадлежащее ему ООО «Львовские автобусные заводы» взяло крупный кредит в госбанке под залог имущества. «Владелец [предприятия] — гражданин России Игорь Чуркин — потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банка. В то же время он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге», — заявили в ГБР.

Для этого россиянин, по версии следствия, «разработал схему блокировки проведения аукциона по продаже залогового имущества банком: «Львовские автобусные заводы» подали в полицию заявление на сотрудников банка, обвинив их в «вымышленном особо тяжком правонарушении». «Заявление стало основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество», — пояснили там.

В октябре прошлого года украинское бюро расследований сообщало, что российского бизнесмена Чуркина заподозрили в отчуждении и завладении недвижимым имуществом ЗАО «Завод коммунального транспорта» (бывшее ОАО «Львовский автомобильный завод»), что привело к убыткам предприятия более чем в 350 млн грн ($9,3 млн по текущему курсу).

По данным следствия, в 2005 году Чуркин был избран главой наблюдательного совета «Завода коммунального транспорта». В 2008-м он организовал отчуждение восьми объектов недвижимости бывшего предприятия ЛАЗ в пользу своих коммерческих структур, утверждают в ГБР.

По его указанию были подделаны официальные финансовые документы ЗАО. «Они были использованы для снятия всех финансовых обременений с объектов недвижимого имущества, что сэкономило деньги олигарху и позволило фактически украсть часть помещений завода», — заявили в ведомстве. В 2016 году, по утверждению бюро, имущество завода было отчуждено в пользу структур бизнесмена путем подлога.

По данным YouControl, во Львове на территории бывшего автобусного завода зарегистрировано семь предприятий, владельцем или совладельцем которых значится Чуркин — в частности, ООО «Лига партнеров», ООО «ЦКБ ЛАЗ», «Львовские автомобильные заводы», ООО «Мотор сити офис», ООО «Мотор сити сервис», ООО «Западкурортстройсервис» и ООО «Мотор сити люкс», пишет Forbes.ua.