Генсек ООН заявил о риске движения мира к «более масштабной войне»

Перспективы достижения мира на Украине слабеют, а риск дальнейшей эскалации и кровопролития — растет, считает генсек ООН

Антониу Гутерриш (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гуттериш опасается, что вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Украине может означать движение мира к «более широкой войне». Об этом он сказал во время выступления в ООН. Трансляция шла на сайте организации.

Гуттериш выразил мнение, что перспективы достижения мира на Украине слабеют, а риск дальнейшей эскалации и кровопролития — растет.

«Боюсь, что мир не слепо идет к более масштабной войне. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами», — заявил генсек ООН (цитата по France 24).

По его словам, мир начал 2023 год с целым рядом проблем, «не похожих ни на какие в нашей жизни». Он напомнил, что ученые и эксперты по безопасности перевели «Часы судного дня» к 90 секундам до полуночи — самому близкому значению к катастрофе за всю историю человечества.

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