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Генсек ООН назвал нынешнюю геополитическую ситуацию худшей за его жизнь

Гутерриш заявил, что нынешняя геополитическая ситуация — худшая за всю его жизнь
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая ситуация в мире сейчас хуже, чем когда-либо в его жизни.

«Давайте будем говорить четко. Думаю, что мы находимся в худшей ситуации за всю мою жизнь. Я не жил во время Второй мировой войны, <...> но думаю, что мы в худшей ситуации за всю мою жизнь», — сказал Гутерриш на Всемирном экономическом форуме в Давосе (трансляция велась на YouTube-канале форума). Генсек ООН родился в 1949 году.

По словам Гутерриша, нынешняя геополитическая конфронтация отличается от холодной войны. «Холодная война была проще: было два блока, и у этих двух блоков были четкие правила взаимодействия. Они старались создать как можно больше проблем друг другу, но у них были механизмы, которые гарантировали, что, если проблемы начали бы угрожать самим блокам, они бы остановились», — отметил Гутерриш. В качестве примера такого взаимодействия он назвал ядерный контроль и ядерное разоружение. Сейчас эти механизмы либо перестали существовать, либо больше не работают, считает генсек ООН.

Ситуация в период холодной войны была проще еще и в том смысле, что экономическая ситуация тогда была другой, указал Гутерриш. «Это было до великой глобализации. <...> Теперь наши экономики тесно связаны», — пояснил он.

Среди нынешних геополитических угроз Гутерриш назвал конфронтацию США и Китая и военную операцию России на Украине. Генсек упомянул и климатическую угрозу: «Сейчас мы находимся на грани необратимых изменений, которые сделают невозможным будущее жизни на планете в том виде, в котором мы ее видим сейчас».

Теги
ООН форум в Давосе геополитика Антониу Гутерриш
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