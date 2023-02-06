Прокуратура потребовала признать террористами «Легион «Свобода России»

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Генпрокуратура потребовала признать украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России» террористической организацией и запретить его деятельность в России, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

«Легион создан на Украине с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства», — говорится в сообщении прокуратуры.

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