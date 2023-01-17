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Саратовца приговорили к пяти годам колонии за попытку воевать за Украину

Суд приговорил продавца из Саратова к пяти годам колонии за попытку воевать за Украину

Саратовца приговорили к пяти годам колонии за попытку воевать за Украину
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Брянский областной суд приговорил жителя Саратовской области к пяти годам колонии строгого режима за попытку участия в боевых действиях против России, говорится в сообщении суда.

По версии следствия, 23-летний Кирилл Белоусов, работавший продавцом в магазине «Магнит», решил уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе украинского легиона «Свобода России». Он начал переписку с украинским вербовщиком и по его указанию приехал в поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области (граничит с Сумской областью Украины). Там его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Белоусова признали виновным в покушении на участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам России (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК). Он признал вину и раскаялся, попросив суд строго его не наказывать.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств и приговорил Белоусова к пяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

13 января по такой же статье Брянский областной суд приговорил местного жителя Илью Куцева к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. По версии следствия, 30-летний безработный решил уехать на Украину для участия в боевых действиях в составе «Свободы России». Куцев направлялся в Белоруссию для пересечения украинской границы, но его задержали. Свою вину он не признал.

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Легион «Свобода России» появился в ВСУ марте 2022 года. Алексей Арестович, тогда занимавший пост советника главы офиса украинского президента, говорил, что желающие вступить в легион приезжают на Украину через третьи страны.

Теги
суд Саратовская область Брянск ВСУ Украина Военная операция на Украине
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