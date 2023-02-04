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Депутат извинилась за слова о признании антипрививочников экстремистами

Депутат Думы Соломатина извинилась за слова о признании антипрививочников экстремистами
Татьяна Соломатина
Татьяна Соломатина (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Соломатина извинилась за слова о том, что людей, которые выступают против прививок, можно признать экстремистами, если их деятельность будет угрожать здоровью населения. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Общаясь с журналистом на бегу, возможно, где-то я могла высказаться излишне резко. Но, я точно уверена в том, что делить людей по принципу, а уж тем более записывать кого-то в экстремисты, ни в коем случае нельзя», — заявила политик.

Депутат попросила прощения у людей, которых задели ее слова. «Лично я как профессиональный врач считаю, что каждый из нас должен ответственно относиться к своему здоровью», — добавила Соломатина и подчеркнула, что вакцинироваться человек должен добровольно.

О том, что Соломатина якобы допустила признание антипрививочников экстремистами, днем 4 февраля сообщил портал URA.RU. Она обсуждала с изданием отношение к антипрививочникам. Депутат обратила внимание на «то, что они делают в социальных сетях, и какое большое количество, особенно молодых мамочек, они привлекают на свою сторону».

Иногда представители власти не могут эффективно доносить до граждан альтернативную точку зрения, так как у них не хватает возможностей и ресурсов, продолжила депутат.

«Если их деятельность будет уже каким-то образом сказываться на жизни и здоровье наших граждан, то этот вариант признать их экстремистскими организациями — может быть», — сказала URA.RU Соломатина.

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Антипрививочники, по словам депутата, «отрабатывают свои деньги» по заказу людей, которые заинтересованы «в вымирании населения».

«Есть определенные структуры, которые говорят, что это не надо делать (вакцинироваться. — РБК). Чем меньше будет людей, тем лучше определенной группировке лиц», — резюмировала парламентарий.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл людей, которые отказываются от прививок от коронавируса и побуждают к этому других «опасными дураками». Российский премьер Михаил Мишустин посчитал их действия «неразумными». При этом глава государства Владимир Путин выступал против обязательной вакцинации.

Теги
коронавирус вакцинация от COVID-19 депутат Госдума экстремизм
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