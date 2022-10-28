Патрушев извинился за статью помощника после реакции главного раввина

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 61,57 (0) Инвестиции, 27 окт, 15:59
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 61,36 (-0,07) Инвестиции, 27 окт, 15:59
В Херсоне ВСУ обстреляли Антоновский мост Политика, 12:54
МИД Франции ответил на слова Путина о противостоянии России и Запада Политика, 12:48
В Россию вновь приостановили поставки антидепрессанта «Золофт» Общество, 12:47
В Херсонской области завершили эвакуацию Политика, 12:46
Когда надо платить налог при продаже квартиры Недвижимость, 12:46
Тедеев обвинил Мамиашвили в его уходе из сборной России по вольной борьбе Спорт, 12:41
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 12:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Toyota признала невыполнимым свой план по автомобилям на год Авто, 12:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:36
Названы регионы, где выдача ипотеки в сентябре выросла сильнее всего Недвижимость, 12:27
Как удаленно оформить карту за рубежом и не нарваться на мошенников Pro, 12:20
В Белгородской области обстреляли село Политика, 12:20
Криптоиндустрия в России: кому и зачем нужна ее легализация Крипто, 12:20
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 12:18
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Патрушев извинился за статью помощника после реакции главного раввина

Николай Патрушев извинился за слова его помощника Павлова о любавичских хасидах
Патрушев заявил, что «провел соответствующую работу» со своим помощником, назвавшим в статье для «АиФ» любавичских хасидов сектой. Материал ранее раскритиковал главный раввин России, который сам принадлежит к этому направлению
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев извинился перед читателями за статью своего помощника Алексея Павлова в «Аргументах и фактах», где он назвал сектой движение «Хабад-Любавич». Письмо Патрушева размещено на сайте газеты.

Патрушев заявил, что слова Павлова о любавичских хасидах в материале о религии на Украине были ошибочными.

«Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения А.А. Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности Российской Федерации», — заявил Патрушев. Он добавил, что с автором статьи «проведена соответствующая работа».

Статья Павлова «Что варят в «ведьмином котле». На Украине набрали силу неоязыческие культы» была опубликована в газете 25 октября. В ней он называет любавичских хасидов «сектой» и утверждает, что главный принцип ее сторонников — превосходство «над всеми нациями и народами». В числе приверженцев движения Павлов называет бизнесменов Виктора Пинчука, Игоря Коломойского «и ряд других украинских олигархов».

Главный раввин России Берл Лазар, комментируя статью помощника секретаря Совбеза, указал, что любавичские хасиды и религиозное движение «Хабад» — легитимная школа иудаизма. К этому направлению принадлежит сам Лазар, так же как и «90% раввинов, работающих в иудейских общинах России».

Тезисы Павлова оскорбляют «миллионы верующих евреев, в том числе значительное большинство евреев России», указал он и отметил, что такие высказывания «можно было бы назвать вульгарным антисемитским бредом». Лазар объяснил, что идеология «Хабада» «постулирует уважение ко всем религиям, проповедующим веру в единого Бога, ко всем народам и к каждому человеку».

Читайте на РБК Pro
Кризис нипочем: какие soft skils помогут добиться финансового процветания
Просто освежить резюме — недостаточно: с чего начать поиск новой работы
Как рост курса доллара и дорогая нефть бьют по развивающимся странам
Как, не меняя места работы, увеличить оклад в 2 раза и получить повышение

Павлов работает помощником секретаря Совбеза с 2009 года. Он учился в Академии ФСБ (ранее — Академия Министерства безопасности России), в 1990-е работал в Федеральном агентстве правительственной связи и информации при президенте, в 1996 году перешел на работу в ФСБ.

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Израиль Николай Патрушев хасиды Совбез России
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Израиле сообщили, что Путин извинился за слова Лаврова о евреях
Политика
Главный раввин России предложил Лаврову извиниться за слова о Гитлере
Политика
Главный раввин России назвал оскорбительной статью помощника Патрушева
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter