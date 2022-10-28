Патрушев извинился за статью помощника после реакции главного раввина

Патрушев заявил, что «провел соответствующую работу» со своим помощником, назвавшим в статье для «АиФ» любавичских хасидов сектой. Материал ранее раскритиковал главный раввин России, который сам принадлежит к этому направлению

Николай Патрушев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев извинился перед читателями за статью своего помощника Алексея Павлова в «Аргументах и фактах», где он назвал сектой движение «Хабад-Любавич». Письмо Патрушева размещено на сайте газеты.

Патрушев заявил, что слова Павлова о любавичских хасидах в материале о религии на Украине были ошибочными.

«Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения А.А. Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности Российской Федерации», — заявил Патрушев. Он добавил, что с автором статьи «проведена соответствующая работа».

Статья Павлова «Что варят в «ведьмином котле». На Украине набрали силу неоязыческие культы» была опубликована в газете 25 октября. В ней он называет любавичских хасидов «сектой» и утверждает, что главный принцип ее сторонников — превосходство «над всеми нациями и народами». В числе приверженцев движения Павлов называет бизнесменов Виктора Пинчука, Игоря Коломойского «и ряд других украинских олигархов».

Главный раввин России Берл Лазар, комментируя статью помощника секретаря Совбеза, указал, что любавичские хасиды и религиозное движение «Хабад» — легитимная школа иудаизма. К этому направлению принадлежит сам Лазар, так же как и «90% раввинов, работающих в иудейских общинах России».

Тезисы Павлова оскорбляют «миллионы верующих евреев, в том числе значительное большинство евреев России», указал он и отметил, что такие высказывания «можно было бы назвать вульгарным антисемитским бредом». Лазар объяснил, что идеология «Хабада» «постулирует уважение ко всем религиям, проповедующим веру в единого Бога, ко всем народам и к каждому человеку».

Павлов работает помощником секретаря Совбеза с 2009 года. Он учился в Академии ФСБ (ранее — Академия Министерства безопасности России), в 1990-е работал в Федеральном агентстве правительственной связи и информации при президенте, в 1996 году перешел на работу в ФСБ.