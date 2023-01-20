Путин уволил из Совбеза автора статьи о «ведьмином котле» и хасидах

Алексей Павлов (Фото: scrf.gov.ru)

Помощник секретаря Совета безопасности Алексей Павлов снят с должности. В указе, который подписал президент Владимир Путин, причины не названы.

Генерал-лейтенант Павлов до прихода на эту должность в 2009 году работал в ФСБ. В прошлом году он привлек внимание заявлением о необходимости «десатанизации» Украины: Павлов в интервью сказал, что с 90-х годов в стране увеличивалось число последователей религиозных сект, а после смены власти в 2014 году руководство страны вознамерилось «переформатировать умы украинских граждан» и «запретить настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм». Павлов считает, что в итоге из Украины сделали «тоталитарную гиперсекту», а «власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей».

Чиновник говорил, что бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов — неопятидесятник, экс-премьер Арсений Яценюк — хаббардист и саентолог (некоторые саентологические материалы в России включены в список экстремистских). Бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука он называет любавичскими хасидами.

«Киевский же магазин с ярким названием «Ведьмин котел» с начала специальной военной операции за немалые деньги предлагает покупателям совершить ритуал «наведения порчи» на русских», — говорил тогда же Павлов.

После выхода материала извинения приносил секретарь Совбеза Николай Патрушев: Павлов назвал сектой движение «Хабад-Любавич». Патрушев заявил, что слова Павлова о любавичских хасидах в материале о религии на Украине были ошибочными.

Материал дополняется.