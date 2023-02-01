Путин уволил первого заместителя Патрушева в Совбезе

Президент России уволил Юрия Аверьянова — первого заместителя Патрушева в Совбезе. Он стал заместителем Дмитрия Медведева в «Единой России» и советником сенатора Андрея Турчака

Юрий Аверьянов (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Аверьянова. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ датирован 1 февраля.

Секретарем Совета Безопасности России является Николай Патрушев.

Аверьянова назначили помощником председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, сообщила пресс-служба партии. «Также он будет работать в парламентской координационной группе по вопросам СВО, сформированной по распоряжению президента, в статусе советника руководителя группы Андрея Турчака», — говорится в сообщении «Единой России» в Telegram.

Аверьянов родился 17 января 1950 года, ему 73 года. В 1972 году окончил Ульяновское высшее танковое командное училище, затем Военную академию бронетанковых войск (1982) и Военную академию Генштаба (1994). Служил на командных и штабных должностях в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации.

В 1994 – 2000 годах преподавал на кафедре стратегии Военной академии Генштаба.

Прошел профессиональную переподготовку в Дальневосточной академии государственной службы. Там же защитил диссертацию на тему «Регулирование занятости населения в условиях структурного реформирования экономики» (2006). Кандидат экономических наук.

В августе 2000 года стал начальником отдела кадровой политики и государственных наград аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, уже в ноябре того же года стал заместителем полномочного представителя президента в ДФО.

С 17 мая 2006 года — помощник секретаря Совета безопасности Российской Федерации, с января 2012 года — его заместитель.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени, орденом Александра Невского, орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени и орденом Почета.