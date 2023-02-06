СБУ заподозрила главу РЖД в организации доставки военных на Украину

СБУ обвинила гендиректора РЖД Белозерова в переброске военных и техники к границам Украины

СБУ считает, что Олег Белозеров организовывал доставку российских военнослужащих и бронетехники к украинским границам. Против 185 компаний, которые предоставили для этого свои вагоны, введены санкции СНБО Украины

Олег Белозеров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает главу РЖД в пособничестве «планированию, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны» (ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 украинского УК). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Имя гендиректора российской компании в сообщении не указано. С 2015 года РЖД возглавляет Олег Белозеров, его фотография прикреплена к записи.

По версии СБУ, он «организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и [на] временно оккупированные территории» страны. Для этого 185 российских компаний предоставили вагоны, цистерны и платформы. «На указанные компании по инициативе СБУ наложены экономические санкции СНБО Украины», — отметили в спецслужбе. Названия компаний не приводятся.

На Украине Белозерову теперь грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

РБК направил запрос представителю РЖД.

В октябре прошлого года СБУ сообщила о подозрении в адрес министра транспорта России Виталия Савельева, который, по версии ведомства, способствовал Минобороны в «перемещении личного состава, вооружения и военной техники» к украинским границам железнодорожным транспортом через Крым. Для этого Савельев дал поручения РЖД и Крымской железной дороге, пояснили в ведомстве.

В октябре Украина объявила в розыск ряд российских высокопоставленных чиновников, включая главу Минобороны Сергея Шойгу, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, секретаря Совбеза Николая Патрушева и др. В Кремле заявили, что негативно воспринимают подобные шаги со стороны Киева.