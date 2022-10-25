СБУ обвинила главу Минтранса России в переброске военных в Крым

В Киеве считают, что Виталий Савельев с помощью РЖД организовал переброску в Крым военных и военной техники. Раньше, когда Киев предъявлял обвинения другим российским чиновникам, в Кремле говорили, что негативно воспринимают это

Виталий Савельев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Министра транспорта России Виталия Савельева подозревают на Украине по двум уголовным статьям: ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, до девяти лет лишения свободы) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, до 15 лет), сообщила СБУ.

По версии ведомства, Савельев способствовал Минобороны России в «перемещении личного состава, вооружения и военной техники» к украинским границам железнодорожным транспортом через территорию Крыма. Для этого Савельев дал соответствующие поручение РЖД и Крымской железной дороге.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

Еще в декабре прошлого года Генпрокуратура Украины заявила о подозрении в адрес Савельева по ч. 3 ст. 332 УК. По данным следствия, с 2014 года по ноябрь 2020-го он и его заместитель (тогда они занимали руководящие должности в «Аэрофлоте») после закрытия украинской стороной пунктов пропуска в Крыму переправили через границу по меньшей мере 329 тыс. человек. Рейсы осуществлялись в аэропорт Симферополя и обратно «вопреки нормам международного права и воздушного права Украины», подчеркнули в офисе генпрокурора.

В октябре этого года СБУ объявила в розыск многих высокопоставленных российских чиновников и депутатов. Среди них оказались министр обороны Сергей Шойгу, представители Минобороны и МИДа Игорь Конашенков и Мария Захарова, секретарь Совбеза Николай Патрушев и зампред ведомства Дмитрий Медведев, глава ФСБ Александр Бортников, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Все разыскиваемые обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110, наказание вплоть до пожизненного заключения).

В Кремле заявили, что воспринимают уголовное преследование россиян на Украине негативно. Захарова сказала, что методы СБУ «все больше напоминают ИГИЛ и «Аль-Каиду» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). Следственный комитет назвал незаконным преследование Медведева, глава ведомства поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц СБУ.