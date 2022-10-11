Песков — об отношении Кремля к розыску 700 россиян на Украине: относимся негативно

В Кремле заявили о негативном отношении к розыску 700 россиян на Украине

Накануне СБУ объявила в розыск сотни высокопоставленных российских чиновников, в том числе Шойгу, Володина, Захарову и Матвиенко. Всех их обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Кремль негативно воспринимает розыск граждан России со стороны Службы Безопасности Украины (СБУ), заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так, на вопрос о том, как в Кремле воспринимают розыск 700 россиян со стороны СБУ, Песков ответил: «Негативно воспринимаем».

10 октября Украина объявила в розыск ряд российских высокопоставленных чиновников. Среди них: министр обороны Сергей Шойгу, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, представители Минобороны и МИДа Игорь Конашенков и Мария Захарова, командующего объединенной группировкой войск на спецоперации Сергея Суровикина и других.

Все разыскиваемые обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса страны). Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Захарова в ответ на объявление себя в розыск заявила, что методы СБУ «все больше напоминают ИГИЛ и «Аль-Каиду» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). «Немудрено — первопричины появления этих структур одни и те же. Весь мир знает, что майданные чудовища вскормлены кровавыми пирожками [замгоссекретаря США] Виктории Нуланд», — написала она в телеграм-канале.

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Ранее 10 октября СБУ по той же статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины объявила в розыск бывшего президента и замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева. За день до этого он заявил, что Украина в ее «нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом» будет представлять постоянную «угрозу России», поэтому помимо «защиты людей и охраны границ» Москва должна провести «полноценный демонтаж политического режима» этой страны.

В Следственном комитете России преследование Медведева на Украине назвали незаконным. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц СБУ.