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Премьер Польши не исключил переход конфликта на Украине в Третью мировую

Премьер Польши: мы учитываем сценарий перехода конфликта на Украине в Третью мировую войну
Моравецкий заявил, что Россия должна покинуть украинскую территорию и, в случае если ее придется вынуждать сделать это, возможно расширение конфликта до масштаба Третьей мировой войны
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Польша учитывает возможность перехода конфликта на Украине в Третью мировую войну, сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью испанской газете Mundo.

Журналист задал ему вопрос, как закончится конфликт: «за столом переговоров или с капитуляцией России». Моравецкий ответил, что желает победы «свободы над авторитаризмом» и Россия должна вывести войска из Украины — «добровольно или принудительно».

Тогда журналист уточнил, означает ли «принудительно», что это может привести к Третьей мировой войне.

«Мы учитываем все сценарии. Я не сомневаюсь, что, если мы позволим Кремлю выиграть, <...> российский империализм не остановится на Украине. Россия представляет угрозу для всех своих соседей», — считает польский премьер.

Об угрозе превращения конфликта на Украине в Третью мировую войну уже неоднократно говорили и в России, и на Западе. Бывший польский президент Александр Квасьневский говорил в конце прошлого года, что с началом военных действий на Украине в мире началась «неизвестная эпоха», а с учетом других конфликтов, например в Косово, можно говорить о превышении «критической массы». Он добавил, что «сам факт того, что речь идет о начале Третьей мировой войны, ужасает».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев летом 2022 года заявлял, что Россия начала спецоперацию для того, чтобы сдержать риски новой мировой войны. Однако, как он отмечал, приводя слова из библейского «Апокалипсиса», — «как минимум первый ангел вострубил».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Матеуш Моравецкий Третья мировая война Военная операция на Украине
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