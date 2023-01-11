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Зеленский пообещал, что третьей мировой войны не будет

Президент Украины Зеленский: третьей мировой войны не будет
Президент Украины выступил на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Весной он планировал выступить на церемонии вручения «Оскара», однако согласовать это так и не удалось
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда «Золотой глобус», передает Variety. В выступлении он пообещал, что третьей мировой войны не будет.

Президента Украины представил актер и режиссер Шон Пенн, который встречался с Зеленским в ноябре прошлого года в Киеве и снимал документальный фильм об Украине. Пенн назвал его «наконечником копья, если бы свобода мечтать была таким копьем».

В начале видеообращения Зеленский напомнил, что первый «Золотой глобус» был вручен в 1944 году, незадолго до конца Второй мировой войны.

«Впереди еще битвы и слезы, но теперь я точно могу сказать, кто лучший в прошлом году: это вы. Свободные люди свободного мира. Те, кто объединился вокруг поддержки свободного украинского народа в нашей общей борьбе за свободу... Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет, это не трилогия», — сказал президент.

В марте газета The New York Post сообщала, что Зеленский готовился выступить с речью на церемонии вручения премии «Оскар», представлять его также должен был Пенн. Однако организаторы не пришли к общему решению, нужно ли давать слово президенту Украины и должна ли премия вмешиваться в политику.

В ноябре Пенн во время визита на Украину передал Зеленскому свою статуэтку «Оскара» в знак поддержки Киева. МИД России внес актера в черный список, запретив ему въезд в страну.

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Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля прошлого года, ее целями президент Владимир Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида». Стороны провели несколько раундов переговоров, но весной диалог был заморожен. Москва заявляет о нежелании Киева продолжать переговоры.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Владимир Зеленский «Золотой глобус» Третья мировая война
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