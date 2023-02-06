Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Военное положение на Украине действует с 24 февраля прошлого года, всеобщую мобилизацию объявили днем позднее

Владимир Зеленский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду страны законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации, следует из законодательной базы украинского парламента.

Из документов следует, что указ о продлении мобилизации будет действовать с 19 февраля, а о военном положении — со дня опубликования. Для того чтобы они вступили в силу, их должна одобрить Рада.

Военное положение на Украине действует с 24 февраля прошлого года — дня, когда Россия начала свою специальную военную операцию. 25 февраля Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию. Сроки действия мер продлевали уже пять раз, указывает «Политика страны».

Военное положение объявлено и на территории четырех вошедших в состав России после референдума осенью прошлого года регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент Владимир Путин объявил о его введении 19 октября 2022 года. В расположенных вблизи границы Украины регионах действует средний режим реагирования, еще в 18 регионах в центральной и южной частях страны — режим повышенной готовности.

Частичная мобилизация в стране проходила с 21 сентября по конец октября. Она началась после соответствующего указа президента, а о ее завершении объявил министр обороны Сергей Шойгу. При этом указ главы государства продолжает действовать, как поясняли в Кремле, в части «исполнения задач военнослужащими», а не призыва, так как была достигнута необходимая численность мобилизованных.



Шойгу указывал, что планируется призыв 300 тыс. человек, по итогу, как говорил Путин, мобилизовали 318 тыс. человек, часть из них — добровольцы.

Власти неоднократно опровергали планы проведения новой волны мобилизации. Например, в январе американский телеканал CNN со ссылкой на данные разведки сообщал, что в России обсуждается мобилизация еще 200 тыс. человек, но Кремль назвал эту информацию недостоверной.