Папа римский призвал молиться за матерей погибших из Украины и России

Папа также призвал христиан не забывать о судьбе украинцев, которые в этом году были вынуждены встречать Рождество в тяжелейших условиях — без тепла и света

Папа римский Франциск (Фото: Vatican Media / Reuters)

Папа римский Франциск призвал христиан молиться за матерей всех погибших во время боевых действий после начала Россией специальной военной операции на Украине.

«Глядя на Богородицу, которая держит на руках младенца, я думаю о матерях всех жертв войны, солдат, павших на войне на Украине. Украинские матери и российские матери, все теряют своих детей. Такова цена войны. Будем же молиться за матерей, потерявших своих сыновей-солдат, как украинских, так и российских», — сказал понтифик, обращаясь к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра.

Папа также призвал христиан не забывать о судьбе украинцев, которые в этом году были вынуждены встречать Рождество в тяжелейших условиях — без тепла и света.

«Пожалуйста, не забывайте их», — сказал Франциск.

В канун католического Рождества, 24 декабря, папа призвал помнить об измученных войной и бедных, а также отказаться от жадности и нескончаемого потребления. Он также призвал к прекращению боевых действий на Украине и попросил не забывать о беженцах.

Президент России Владимир Путин объяснял удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на взрыв на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев, а также подрыве ЛЭП, ведущей к Курской АЭС.