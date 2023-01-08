Папа римский призвал молиться за матерей погибших из Украины и России
Папа римский Франциск призвал христиан молиться за матерей всех погибших во время боевых действий после начала Россией специальной военной операции на Украине.
«Глядя на Богородицу, которая держит на руках младенца, я думаю о матерях всех жертв войны, солдат, павших на войне на Украине. Украинские матери и российские матери, все теряют своих детей. Такова цена войны. Будем же молиться за матерей, потерявших своих сыновей-солдат, как украинских, так и российских», — сказал понтифик, обращаясь к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра.
Папа также призвал христиан не забывать о судьбе украинцев, которые в этом году были вынуждены встречать Рождество в тяжелейших условиях — без тепла и света.
«Пожалуйста, не забывайте их», — сказал Франциск.
В канун католического Рождества, 24 декабря, папа призвал помнить об измученных войной и бедных, а также отказаться от жадности и нескончаемого потребления. Он также призвал к прекращению боевых действий на Украине и попросил не забывать о беженцах.
Президент России Владимир Путин объяснял удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на взрыв на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев, а также подрыве ЛЭП, ведущей к Курской АЭС.