В Киеве сообщили о задержании «завербованных ФСБ» экс-разведчиков

СБУ утверждает, что бывшие спецназовцы якобы были «завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ», а также готовили диверсионные операции и собирали информацию об украинских военных

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила «агентурную сеть ФСБ», в которую входили бывшие спецназовцы военной разведки, говорится в сообщении СБУ.

По данным службы, сеть действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.

«СБУ установила, что граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ <...>», — сообщили в службе.

В частности, «российские агенты» готовили диверсионные операции, в том числе на территории Николаевской области, считают в спецслужбе. Там утверждают, что «агенты» должны были «способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц». «Среди объектов посягательств — боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме «Кульбакино», — говорится в сообщении СБУ.