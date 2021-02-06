В Киеве сообщили о задержании «завербованных ФСБ» экс-разведчиков

Там также утверждают, что «агенты ФСБ» собирали информацию о дислокации и перемещениях Вооруженных сил Украины, кадровом составе разведки Минобороны Украины, Сил специальных операций, штаба ВМС и других ведомств. Помимо этого, они вербовали украинских военных и предлагали вознаграждение в размере $100 тыс. за похищение и вывоз в Россию одного из бывших командующих Сил специальных операций, считают в СБУ.
В ходе обысков были изъяты четыре АК-74, два ручных противотанковых гранатомета, 44 гранаты и другое оружие, уточняют в спецслужбе.
Задержанным вменяют государственную измену, создание террористической группы или террористической организации, незаконное обращение с оружием. Якобы руководившим агентурной сетью сотрудникам ФСБ вменяют шпионаж.
СБУ неоднократно заявляла о поимке агентов ФСБ, ведущих, по ее мнению, подрывную деятельность на территории страны. Так, 23 января служба отчиталась о задержании в Херсонской области российского агента по прозвищу Джигурда. В СБУ считают, что он пытался дискредитировать органы госвласти и дестабилизировать ситуацию в стране. Для этого, по мнению спецслужбы, он организовал протесты в обмен на вознаграждение.
В сентябре украинская контрразведка задержала мужчину, которого сочли агентом ФСБ. Он. по мнению властей, передавал военные данные и планировал подорвать систему водоснабжения Ровенской области. В СБУ заявляли, что завербованный — житель Одесской области, который сам вышел на сотрудника ФСБ.
Россия в свою очередь также сообщала о задержании украинских агентов на своей территории. В апреле ФСБ отчиталась о пресечении деятельности в Крыму группы агентов украинской военной разведки, в состав которой входила российская военнослужащая. Спецслужба отмечала, что группа пыталась совершить диверсионно-террористические акты, похищение сведений, содержащих гостайну, вербовку россиян.
Зимой 2019 года из России выдворили мужчину, о котором ФСБ сообщала, что он был агентом СБУ и передавал Украине сведения о военных России.