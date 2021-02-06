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Политика ,  
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В Киеве сообщили о задержании «завербованных ФСБ» экс-разведчиков

СБУ утверждает, что бывшие спецназовцы якобы были «завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ», а также готовили диверсионные операции и собирали информацию об украинских военных

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила «агентурную сеть ФСБ», в которую входили бывшие спецназовцы военной разведки, говорится в сообщении СБУ.

По данным службы, сеть действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.

«СБУ установила, что граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ <...>», — сообщили в службе.

В частности, «российские агенты» готовили диверсионные операции, в том числе на территории Николаевской области, считают в спецслужбе. Там утверждают, что «агенты» должны были «способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц». «Среди объектов посягательств — боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме «Кульбакино», — говорится в сообщении СБУ.

СБУ сообщила о раскрытии российской «агентурной сети» в Telegram
Политика
Фото:ssu.gov.ua

Там также утверждают, что «агенты ФСБ» собирали информацию о дислокации и перемещениях Вооруженных сил Украины, кадровом составе разведки Минобороны Украины, Сил специальных операций, штаба ВМС и других ведомств. Помимо этого, они вербовали украинских военных и предлагали вознаграждение в размере $100 тыс. за похищение и вывоз в Россию одного из бывших командующих Сил специальных операций, считают в СБУ.

В ходе обысков были изъяты четыре АК-74, два ручных противотанковых гранатомета, 44 гранаты и другое оружие, уточняют в спецслужбе.

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Задержанным вменяют государственную измену, создание террористической группы или террористической организации, незаконное обращение с оружием. Якобы руководившим агентурной сетью сотрудникам ФСБ вменяют шпионаж.

СБУ неоднократно заявляла о поимке агентов ФСБ, ведущих, по ее мнению, подрывную деятельность на территории страны. Так, 23 января служба отчиталась о задержании в Херсонской области российского агента по прозвищу Джигурда. В СБУ считают, что он пытался дискредитировать органы госвласти и дестабилизировать ситуацию в стране. Для этого, по мнению спецслужбы, он организовал протесты в обмен на вознаграждение.

СБУ заявила о поимке «агента ФСБ» по прозвищу Джигурда
Политика

В сентябре украинская контрразведка задержала мужчину, которого сочли агентом ФСБ. Он. по мнению властей, передавал военные данные и планировал подорвать систему водоснабжения Ровенской области. В СБУ заявляли, что завербованный — житель Одесской области, который сам вышел на сотрудника ФСБ.

Россия в свою очередь также сообщала о задержании украинских агентов на своей территории. В апреле ФСБ отчиталась о пресечении деятельности в Крыму группы агентов украинской военной разведки, в состав которой входила российская военнослужащая. Спецслужба отмечала, что группа пыталась совершить диверсионно-террористические акты, похищение сведений, содержащих гостайну, вербовку россиян.

Зимой 2019 года из России выдворили мужчину, о котором ФСБ сообщала, что он был агентом СБУ и передавал Украине сведения о военных России.

Автор
Мария Лисицына
СБУ ФСБ вербовка задержание Украина
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СБУ заявила о поимке «агента ФСБ» по прозвищу Джигурда
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