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СБУ заявила о поимке «агента ФСБ» по прозвищу Джигурда

Видео: ssu.gov.ua
Видео: ssu.gov.ua
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заявили о задержании в Херсонской области российского агента по прозвищу Джигурда, сообщается на сайте украинского ведомства.

По данным СБУ, задержанный является агентом ФСБ России и «связанного с ней» Министерства государственной безопасности непризнанной Луганской Народной Республики (МГБ ЛНР). Как утверждает ведомство, его завербовали в мае 2020 года, когда он находился в Луганске.

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По версии украинской спецслужбы, целью агента была «дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране», для чего он уже организовал «ряд протестных мероприятий». За это ему обещали денежное вознаграждение, заявили в ведомстве.

В частности, утверждают в СБУ, «по указанию ФСБ» он, «возглавлявший одну из пророссийских партий», «осуществлял сбор информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере». «По замыслу российских спецслужб, это могло сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии распространиться и по всей стране», — говорится в заявлении ведомства.

В феврале 2020 года в Симферополе «по заданию» подозреваемый встречался с властями Крыма, в том числе с главой республики Сергеем Аксеновым, утверждают в СБУ. «Российский агент» также получил поручение «инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения» Крыма. Кроме того, он должен был популяризировать «идею автономизации отдельных областей Украины».

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В августе на Украине по подозрению в государственной измене задержали сотрудника СБУ. По версии ведомства, он собирал секретные сведения об оборонно-промышленном комплексе страны и передавал их иностранной спецслужбе. Записи секретных данных были спрятаны в конфетах.

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