СБУ заявила о поимке «агента ФСБ» по прозвищу Джигурда

В частности, утверждают в СБУ, «по указанию ФСБ» он, «возглавлявший одну из пророссийских партий», «осуществлял сбор информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере». «По замыслу российских спецслужб, это могло сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии распространиться и по всей стране», — говорится в заявлении ведомства.

В феврале 2020 года в Симферополе «по заданию» подозреваемый встречался с властями Крыма, в том числе с главой республики Сергеем Аксеновым, утверждают в СБУ. «Российский агент» также получил поручение «инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения» Крыма. Кроме того, он должен был популяризировать «идею автономизации отдельных областей Украины».

Возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В августе на Украине по подозрению в государственной измене задержали сотрудника СБУ. По версии ведомства, он собирал секретные сведения об оборонно-промышленном комплексе страны и передавал их иностранной спецслужбе. Записи секретных данных были спрятаны в конфетах.