СБУ заявила о поимке «агента ФСБ» по прозвищу Джигурда
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заявили о задержании в Херсонской области российского агента по прозвищу Джигурда, сообщается на сайте украинского ведомства.
По данным СБУ, задержанный является агентом ФСБ России и «связанного с ней» Министерства государственной безопасности непризнанной Луганской Народной Республики (МГБ ЛНР). Как утверждает ведомство, его завербовали в мае 2020 года, когда он находился в Луганске.
По версии украинской спецслужбы, целью агента была «дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране», для чего он уже организовал «ряд протестных мероприятий». За это ему обещали денежное вознаграждение, заявили в ведомстве.