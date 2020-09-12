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На Украине задержали «агента ФСБ» при подготовке диверсии

Украинские контрразведчики задержали жителя Одесской области, который передавал данные российской спецслужбе и готовил диверсию, сообщили в СБУ. «Агента» задержали после закладки взрывного устройства в Ровенской области
Фото: Служба безпеки України
Фото: Служба безпеки України

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали «агента ФСБ России», который передавал данные военного характера и планировал подорвать систему водоснабжения в Ровенской области. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным СБУ, речь идет о жителе Одесской области, который «инициативно установил контакт» с сотрудником российской ФСБ в мае текущего года.

Сначала «по заданию куратора» мужчина передавал спецслужбе информацию об одном из военных объектов Одесской области, а в сентябре ему поручили совершить диверсию на объекте «Ровнооблводоканала», говорится в сообщении. В результате диверсии без водоснабжения на длительный период могли остаться почти 50% бытовых и промышленных потребителей Ровно и других районов области, однако «агента» удалось задержать сразу после закладки взрывного устройства, сообщили в ведомстве.

Кроме того, мужчина предлагал ФСБ «услуги в совершении убийств» украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил в Донбассе, утверждают в СБУ.

«Сейчас решается вопрос о сообщении следователями СБУ задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) УК Украины, и избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

СБУ отчиталась о задержании шпионившего на Россию «агента ФСБ»
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Фото: Zuma \ ТАСС

Ранее, в апреле текущего года, в Киеве сообщили о задержании генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который якобы передавал данные России и участвовал в совершении терактов. В частности, по данным СБУ, Шайтанов передавал в Москву информацию о проведении секретных операций в районе АТО в Донбассе и о международном сотрудничестве СБУ, а также сведения о руководителях спецслужб страны.

«СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют: Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации», — заявили в СБУ. В службе указывали, что виновность Шайтанова подтверждается аудио- и видеозаписями, которые есть у следствия.

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Автор: Анастасия Батманова
Теги: Украина, Одесса
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