СБУ сообщила о раскрытии российской «агентурной сети» в Telegram

В Киеве заявили, что с помощью Telegram «агентура» Москвы пыталась дестабилизировать обстановку на Украине и дискредитировать власть. Лидера сети, скрывающегося в Приднестровье, заочно обвинили в госизмене

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении «масштабной агентурной сети», которая занималась «разведывательно-подрывной деятельностью» по заказу российских спецслужб. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.

Как утверждают в ведомстве, «агентурная сеть создана так называемым 85-м главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ». В сеть, по заявлениям СБУ, входили жители Одессы и Харькова, которые сейчас находятся на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Сотрудники органа безопасности выяснили, что украинские граждане создали и администрировали несколько Telegram-каналов политической тематики.

Лидером агентурной сети в СБУ назвали жителя Одессы, участвовавшего в беспорядках во время одесского «Антимайдана» и объявленного на Украине в розыск по нескольким уголовным статьям. В СБУ заявили, что этот человек лично администрирует 12 Telegram-каналов и «отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов».

Сотрудники спецслужбы провели экспертизу и пришли к выводу, что распространяемые в Telegram материалы должны были создавать на Украине «панические и протестные настроения», «дискредитировать органы государственной власти» и «дестабилизировать общественно-политическую ситуацию».