ФСБ задержала в Крыму военнослужащую за шпионаж в пользу Украины

Женщину подозревают в том, что она выдала украинской военной разведке доверенные ей по службе сведения, составляющие государственную тайну

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о пресечении деятельности в Крыму группы агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР), в состав которой входила военнослужащая Вооруженных сил России.

В сообщении ФСБ отмечается, что деятельность агентурной группы была направлена на «организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан».

Российскую военнослужащую подозревают в том, что в 2017–2018 годах она выдала украинской военной разведке доверенные ей по службе сведения, составляющие государственную тайну.

«Руководствуясь принципом гуманизма, с учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении ФСБ.

В то же время задержанный вместе с женщиной гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию ГУР, взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), в отношении россиянки — по ст. 275 («Государственная измена»).