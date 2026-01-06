 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Трамп призвал нефтекомпании США «готовиться» за недели до захвата Мадуро

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
За месяц до атаки на Венесуэлу Трамп призвал нефтекомпании «приготовиться» к переменам в этой стране. Chevron пока не намерена наращивать там производство, а другие нефтяные гиганты не объявляли о планах вернуться в Венесуэлу
Фото: Jesus Vargas / Getty Images
Фото: Jesus Vargas / Getty Images

Президент США Дональд Трамп за несколько недель до операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро намекнул нефтяным компаниям, что Венесуэлу ждут большие перемены, пишет The Wall Street Journal.

Республиканец передал руководству некоторых корпораций «туманное, но заманчивое» послание, в котором призвал их «приготовиться», сообщает издание. Газета уточняет, что Трамп не представил конкретных деталей и не спрашивал мнения представителей нефтекомпаний насчет инвестиций в месторождения на территории Венесуэлы

Источники Reuters и Politico сообщали, что представители администрации предупреждали компании о необходимости вложить значительные средства для восстановления нефтяной отрасли, если они хотят получить компенсацию за потерянные активы.

Трамп заявил, что предупредил нефтекомпании об атаке на Венесуэлу
Политика
Дональд Трамп

3 января, в день атаки на Венесуэлу, республиканец заявил на пресс-конференции, что США собираются «извлечь из-под земли огромное количество богатств». На следующий день в разговоре с журналистами Трамп признал, что предупредил американские нефтекомпании о предстоящей операции и позже обсуждал с ними этот вопрос: «Они хотят прийти туда, они отлично поработают на благо народа Венесуэлы, и они будут достойно представлять наши интересы». Позднее в интервью NBC президент заявил, что США могут субсидировать участие нефтекомпаний в восстановлении энергетической инфраструктуры Венесуэлы, на что понадобится около 18 месяцев и «огромные затраты».

Сейчас единственной крупной нефтяной компанией США, работающей в Венесуэле, является Chevron. По словам источников WSJ, у нее нет планов значительно увеличивать расходы или наращивать производство, пока не стабилизируется ситуация в стране и не будут урегулированы коммерческие вопросы. Кроме того, отметили они, нефтяной гигант никогда не выступал за смену режима в Венесуэле. Две другие крупные компании — ConocoPhillips и Exxon — не заявляли о планах по возвращению в страну, власти которой национализировали активы в середине 2000-х годов.

Правительство Венесуэлы оценивает запасы нефти в стране примерно в 300 млрд баррелей. Уровень добычи сейчас составляет около 900 тыс. баррелей в день, это менее 1% от мирового суточного потребления нефти.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп США нефтекомпании Венесуэла
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Материалы по теме
Politico узнало о требовании США инвестиций от нефтяников в Венесуэлу
Экономика
Удары США не затронули нефтяную инфраструктуру Венесуэлы
Политика
Трамп заявил, что предупредил нефтекомпании об атаке на Венесуэлу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
«Царица» на смену президента Венесуэлы и суд над Мадуро в США. Главное Политика, 08:07
Задорнов, Коган и другие рассказали о личных портфелях на 2026 годПодписка на РБК, 08:00
В Белом доме усомнились в законности контроля Дании над Гренландией Политика, 07:55
Трамп призвал нефтекомпании США «готовиться» за недели до захвата Мадуро Политика, 07:28
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Сборная Швеции впервые за 14 лет выиграла молодежный ЧМ по хоккею Спорт, 07:16
В Пензенской области отразили атаку восьми беспилотников Политика, 07:12
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Аналитики назвали главные тренды развития АПК на 2026 год Бизнес, 07:00
Уиткофф и Кушнер отправятся в Париж на встречу союзников Украины Политика, 06:53
ЦРУ назвало Трампу кандидатов на руководство Венесуэлой после Мадуро Политика, 06:36
Канада впервые за три года попала в призеры молодежного ЧМ по хоккею Спорт, 06:25
В Липецкой области после атаки БПЛА на промышленном объекте возник пожар Политика, 06:18
В России с 9 января устранят «лазейку» для тонированных авто Общество, 06:03
Кто стал самым высокооплачиваемым российским спортсменом в 2025 году Спорт, 06:00