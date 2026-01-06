Трамп призвал нефтекомпании США «готовиться» за недели до захвата Мадуро

За месяц до атаки на Венесуэлу Трамп призвал нефтекомпании «приготовиться» к переменам в этой стране. Chevron пока не намерена наращивать там производство, а другие нефтяные гиганты не объявляли о планах вернуться в Венесуэлу

Фото: Jesus Vargas / Getty Images

Президент США Дональд Трамп за несколько недель до операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро намекнул нефтяным компаниям, что Венесуэлу ждут большие перемены, пишет The Wall Street Journal.

Республиканец передал руководству некоторых корпораций «туманное, но заманчивое» послание, в котором призвал их «приготовиться», сообщает издание. Газета уточняет, что Трамп не представил конкретных деталей и не спрашивал мнения представителей нефтекомпаний насчет инвестиций в месторождения на территории Венесуэлы

Источники Reuters и Politico сообщали, что представители администрации предупреждали компании о необходимости вложить значительные средства для восстановления нефтяной отрасли, если они хотят получить компенсацию за потерянные активы.

3 января, в день атаки на Венесуэлу, республиканец заявил на пресс-конференции, что США собираются «извлечь из-под земли огромное количество богатств». На следующий день в разговоре с журналистами Трамп признал, что предупредил американские нефтекомпании о предстоящей операции и позже обсуждал с ними этот вопрос: «Они хотят прийти туда, они отлично поработают на благо народа Венесуэлы, и они будут достойно представлять наши интересы». Позднее в интервью NBC президент заявил, что США могут субсидировать участие нефтекомпаний в восстановлении энергетической инфраструктуры Венесуэлы, на что понадобится около 18 месяцев и «огромные затраты».

Сейчас единственной крупной нефтяной компанией США, работающей в Венесуэле, является Chevron. По словам источников WSJ, у нее нет планов значительно увеличивать расходы или наращивать производство, пока не стабилизируется ситуация в стране и не будут урегулированы коммерческие вопросы. Кроме того, отметили они, нефтяной гигант никогда не выступал за смену режима в Венесуэле. Две другие крупные компании — ConocoPhillips и Exxon — не заявляли о планах по возвращению в страну, власти которой национализировали активы в середине 2000-х годов.

Правительство Венесуэлы оценивает запасы нефти в стране примерно в 300 млрд баррелей. Уровень добычи сейчас составляет около 900 тыс. баррелей в день, это менее 1% от мирового суточного потребления нефти.