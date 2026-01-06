Reuters раскрыл, какие гарантии пообещают Украине в «коалиции желающих»

Гарантии безопасности для Украины будут активированы после перемирия, пишет Reuters. Согласно проекту документа, обязательства предусматривают использование военных возможностей, разведывательную и логистическую поддержку

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Гарантии безопасности Украине от стран «коалиции желающих» будут включать в себя «связывающие обязательства» с целью восстановления мира на случай «нападения России», говорится в проекте итоговой декларации, пишет Reuters. Агентство изучило проект документа.

«Эти обязательства могут включать использование военного потенциала, разведывательной и материально-технической поддержки, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций», — говорится в проекте, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Согласно проекту документа, обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций. Союзники Украины также готовы принять на себя обязательства по «системе политически и юридически обязывающих гарантий», которые будут активированы «с момента наступления режима прекращения огня», пишет агентство.

Прежде многие обещания в военной сфере более расплывчатыми, отмечают собеседники Reuters. Теперь же, по словам высокопоставленного европейского чиновника, есть надежда, что предложенные коалицией гарантии будут усилены обязательствами США, которые обсуждались в ходе двусторонних переговоров с Украиной. Сам американский президент Дональд Трамп ранее подтверждал, что США готовы помочь Украине с гарантиями безопасности.

Текст заявления должен быть одобрен на саммите лидеров «коалиции желающих», который сегодня пройдет в Париже. Во французскую столицу уже прибыл украинский президент Владимир Зеленский, а также специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Всего в «коалицию желающих» входят более чем 30 стран.

По итогам прошлой встречи лидеры стран ЕС заявили, что гарантии должны включать создание возглавляемых Европой и поддерживаемых США «многонациональных сил для Украины». По задумке «коалиции желающих», они будут способствовать восстановлению ВСУ, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море.

«Европейская правда» со ссылкой на источник в Елисейском дворце писала, что участники саммита в Париже будут сосредоточены на обсуждении пяти пунктов будущих обязательств: прекращение огня и мониторинг его соблюдения; продолжение поддержки ВСУ; формат размещения многонациональных сил на территории Украины; гарантии союзников в случае агрессии России; долгосрочное оборонное сотрудничество.

Президент Владимир Путин заявлял о готовности уважать гарантии безопасности, которые будут выработаны как для Украины, так и для России. Однако российские власти выступают против любого плана, подразумевающего размещение на украинской территории военных из стран НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые гарантии должны быть основаны на принципе неделимости безопасности.