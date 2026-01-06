Киевский областной ТЦК назвал уклонистов убийцами, врагами и предателями

В киевском областном ТЦК, комментируя нападения на сотрудников военкоматов, назвали уклонистов «предателями» и «врагами». Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на публикацию в Facebook, которая позднее была удалена

Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

В киевском областном территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), комментируя статистику нападений на сотрудников военкоматов, назвали уклонистов предателями, врагами и убийцами. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на публикацию ТЦК в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Ведомство привело статистику, ранее опубликованную «Украинской правдой». Согласно ее данным, за время полномасштабного конфликта на военкомов напали 272 раза, четыре сотрудника ТЦК погибли.

«Существа, скрывающиеся по углам от мобилизации, всячески очерняют ТЦК, ищут себе оправданий в пустых обвинениях власти и в бесконечном жевании собственных соплей в соцсетях, этот блеклый плебс», — говорится в сообщении ТЦК.

Публикация позднее была удалена со страницы. Последний пост на странице рассказывает об угрозе распространения дезинформации о «массовых рейдах» военкомов.

На Украине с 24 февраля 2022 года введены военное положение и всеобщая мобилизация, их продлевают каждые три месяца. Весной 2024 года в стране снизили призывной возраст с 27 до 25 лет, а также отменили категорию ограниченно годных. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет, а военнообязанные — обновить данные в военкоматах.

На Украине неоднократно критиковали кампанию по мобилизации, а власти признавали, что она не покрывает потребностей армии. По версии коллегии словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово», в 2024 году словом года стал неологизм «бусификация». Это сленговое название принудительной мобилизации, когда работники территориальных центров комплектования запихивают пойманных мужчин в микроавтобус — «бусик» (bus — англ.).

Ранее на Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей. Глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что реестр избирателей является наиболее полным источником данных, который регулярно обновляется, а его использование позволит ускорить работу ТЦК.

Украина «разрушила» свою мобилизацию, заявил в декабре руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, — наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации», — считает он.