 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Киевский областной ТЦК назвал уклонистов убийцами, врагами и предателями

В киевском областном ТЦК, комментируя нападения на сотрудников военкоматов, назвали уклонистов «предателями» и «врагами». Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на публикацию в Facebook, которая позднее была удалена
Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

В киевском областном территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), комментируя статистику нападений на сотрудников военкоматов, назвали уклонистов предателями, врагами и убийцами. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на публикацию ТЦК в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Ведомство привело статистику, ранее опубликованную «Украинской правдой». Согласно ее данным, за время полномасштабного конфликта на военкомов напали 272 раза, четыре сотрудника ТЦК погибли.

«Существа, скрывающиеся по углам от мобилизации, всячески очерняют ТЦК, ищут себе оправданий в пустых обвинениях власти и в бесконечном жевании собственных соплей в соцсетях, этот блеклый плебс», — говорится в сообщении ТЦК. 

Публикация позднее была удалена со страницы. Последний пост на странице рассказывает об угрозе распространения дезинформации о «массовых рейдах» военкомов.

На Украине с 24 февраля 2022 года введены военное положение и всеобщая мобилизация, их продлевают каждые три месяца. Весной 2024 года в стране снизили призывной возраст с 27 до 25 лет, а также отменили категорию ограниченно годных.

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет, а военнообязанные — обновить данные в военкоматах.

На Украине неоднократно критиковали кампанию по мобилизации, а власти признавали, что она не покрывает потребностей армии. По версии коллегии словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово», в 2024 году словом года стал неологизм «бусификация». Это сленговое название принудительной мобилизации, когда работники территориальных центров комплектования запихивают пойманных мужчин в микроавтобус — «бусик» (bus — англ.).

В Киеве сотрудники ТЦК задержали учителя физкультуры во время урока
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее на Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей. Глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что реестр избирателей является наиболее полным источником данных, который регулярно обновляется, а его использование позволит ускорить работу ТЦК.

Украина «разрушила» свою мобилизацию, заявил в декабре руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, — наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации», — считает он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Илья Трапезников
мобилизация Киев Украина ТЦК ВСУ Военная операция на Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Шипачев первым в истории КХЛ сыграл 1100 матчей Спорт, 17:37
МИД России оценил вступление в должность нового лидера Венесуэлы Политика, 17:28
Матч лидеров КХЛ завершился победой «Металлурга» в овертайме Спорт, 17:27
Эмери предрек своему экс-помощнику успешную работу во главе «Спартака» Спорт, 17:17
Bloomberg узнал о желании ЕС участия России в обсуждении гарантий Украине Политика, 16:58
Польша не увидела смысла в НАТО при нападении США на Гренландию Политика, 16:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Сальдо сообщил о массовой атаке БПЛА на Херсонскую область Политика, 16:40
Киевский областной ТЦК назвал уклонистов убийцами, врагами и предателями Политика, 16:32
FIS присвоила нейтральный статус еще трем российским сноубордистам Спорт, 16:32
Налог на вклады в 2026 году: с какой суммы, сколько и когда уплатить Инвестиции, 16:16
Умер режиссер «Сатанинского танго» Бела Тарр Общество, 16:14
«Газпром» сообщил о резком снижении запасов газа в Европе Экономика, 16:12
Nestle отозвала часть партий детского питания в России из-за токсина Общество, 15:46