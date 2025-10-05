На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Фото: Анастасия Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Автоматическое внесение мужчин в военный учет позволит ускорить работу территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов на Украине) в ходе мобилизации, сообщил телеканалу ТСН глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, для эффективности процесса необходима информационная база, и наиболее полным источником данных является реестр избирателей, который регулярно обновлялся до начала полномасштабного конфликта.

На Украине с 24 февраля 2022 года объявлены военное положение и всеобщая мобилизация, их продлевают каждые три месяца. На фоне нехватки людей, о которой говорил в том числе президент Владимир Зеленский, прошлой весной был снижен призывной возраст с 27 до 25 лет, а также отменена категория ограниченно годных. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязали иметь при себе военный билет, а военнообязанные — обновить данные в военкоматах.

Отвечая на вопрос о перспективах усиления мобилизации, Тимочко отметил, что она проводится «в соответствии с возможностями». Он признал существующую нехватку личного состава.

В начале года, в январе, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что численность украинской армии составляет 880 тыс. солдат и офицеров. В том же месяце главнокомандующий Александр Сырский заявил, что мобилизация не закрывает потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в личном составе.

«Мы должны достичь адекватного количества личного состава в наших механизированных бригадах», — сказал тогда Сырский.

При этом за год до этого Зеленский заявил, что его страна располагает «миллионной армией»: «У нас 880-тысячная армия. А 30 млн и даже немного больше работают на ВСУ». Вместе с тем в ноябре 2024 года спикер генштаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховой рассказал о нехватке личного состава. Им, по словам Лихового, украинская армия не может оперативно пополнять свои бригады.