В Киеве сотрудники ТЦК задержали учителя физкультуры во время урока

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) задержали учителя физкультуры одной из киевских школ. Об этом сообщает издание «Страна».

По данным издания, учителя задержали во время урока. Как сообщили очевидцы, некоторые ученики начали снимать происходящее на камеру, но администрация запретила им распространять видео.

На Украине с 24 февраля 2022 года введены военное положение и всеобщая мобилизация, их продлевают каждые три месяца. Весной 2024 года в стране снизили призывной возраст с 27 до 25 лет, а также отменили категорию ограниченно годных. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет, а военнообязанные — обновить данные в военкоматах. Учителя-мужчины имеют право на отсрочку от мобилизации.

В пресс-службе Киевского областного ТЦК заявили, что учителя задержали, так как при проверке документов он вел себя агрессивно и попытался скрыться. По информации ведомства, у преподавателя не было отсрочки, но его отпустили для ее оформления после прохождения медкомиссии.