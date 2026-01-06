 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Минобороны сообщило об уничтожении 360 дронов за сутки

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 360 беспилотников самолетного типа за сутки, сообщает Минобороны.

Кроме того, военные сбили две управляемые авиационные бомбы и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Материал дополняется.

