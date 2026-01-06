Политика,
Минобороны сообщило об уничтожении 360 дронов за сутки
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 360 беспилотников самолетного типа за сутки, сообщает Минобороны.
Кроме того, военные сбили две управляемые авиационные бомбы и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.
Материал дополняется.
