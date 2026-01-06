 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Два водителя «Мираторга» пострадали при ударе БПЛА в Брянской области

Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Брянской области два человека пострадали в результате удара беспилотников-камикадзе в ночь на вторник, 6 декабря, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он уточнил, что дроны атаковали деревню Подлесные Новоселки Севского района.

«В результате террористического удара по легковому автомобилю и кормовозу АПХ «Мираторг», к сожалению, осколочные ранения получили два водителя агропредприятия», — написал глава региона в своем телеграм-канале. По его словам, раненых доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Обломок дрона попал в окна девятиэтажки в Твери, погиб человек
Политика

По данным Минобороны, с 23:00 мск 5 января до 7:00 мск 6 января дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 129 украинских БПЛА, в том числе 29 дронов над Брянской областью.

Губернатор отметил, что разрушений нет. На месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

Два водителя «Мираторга» пострадали при ударе БПЛА в Брянской области
