Два водителя «Мираторга» пострадали при ударе БПЛА в Брянской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Брянской области два человека пострадали в результате удара беспилотников-камикадзе в ночь на вторник, 6 декабря, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он уточнил, что дроны атаковали деревню Подлесные Новоселки Севского района.

«В результате террористического удара по легковому автомобилю и кормовозу АПХ «Мираторг», к сожалению, осколочные ранения получили два водителя агропредприятия», — написал глава региона в своем телеграм-канале. По его словам, раненых доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

По данным Минобороны, с 23:00 мск 5 января до 7:00 мск 6 января дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 129 украинских БПЛА, в том числе 29 дронов над Брянской областью.

Губернатор отметил, что разрушений нет. На месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы.