Военная операция на Украине
В Воронежской области дрон упал на железнодорожные пути

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

В Воронежской области сбитый беспилотник упал на железнодорожные пути, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается», — написал глава региона в телеграм-канале. Он уточнил, что в том же районе был незначительно поврежден «инфраструктурный объект». Пострадавших в результате удара нет.

Обломок дрона попал в окна девятиэтажки в Твери, погиб человек
Политика

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) сообщили, что движение поездов было временно приостановлено в 3:02 мск на перегоне Евдаково — Сагуны.

«Была повреждена железнодорожная инфраструктура, вследствие чего произошло отключение напряжения контактной сети», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЮВЖД.

По данным на 7:30, задерживаются в пути пассажирские поезда:

  • № 482 Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт;
  • № 20 Москва — Ростов;
  • № 312 Воркута — Новороссийск;
  • № 542 Москва — Адлер;
  • № 216 Барнаул — Адлер;
  • № 113 Краснодар — Москва;
  • № 11 Анапа — Москва;
  • № 251 Владикавказ — Санкт-Петербург;
  • № 143 Кисловодск — Москва;
  • № 125 Новороссийск — Москва;
  • № 6343 Россошь — Лиски.

Максимальное время задержки составляет 3 часа 20 минут, отметили в железнодорожной компании.

«В настоящее время железнодорожники ведут восстановительные работы и делают все возможное для скорейшего возобновления движения», — добавили в пресс-службе. Работу по ликвидации последствий аварии координирует оперативный штаб.

По данным Минобороны, с 23:00 мск 5 января до 7:00 мск 6 января дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 129 украинских БПЛА.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Денис Малышев
Воронежская область Александр Гусев БПЛА железная дорога задержка поездов
ОАО "РЖД"
