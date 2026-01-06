В Воронежской области дрон упал на железнодорожные пути
В Воронежской области сбитый беспилотник упал на железнодорожные пути, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается», — написал глава региона в телеграм-канале. Он уточнил, что в том же районе был незначительно поврежден «инфраструктурный объект». Пострадавших в результате удара нет.
В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) сообщили, что движение поездов было временно приостановлено в 3:02 мск на перегоне Евдаково — Сагуны.
«Была повреждена железнодорожная инфраструктура, вследствие чего произошло отключение напряжения контактной сети», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЮВЖД.
По данным на 7:30, задерживаются в пути пассажирские поезда:
- № 482 Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт;
- № 20 Москва — Ростов;
- № 312 Воркута — Новороссийск;
- № 542 Москва — Адлер;
- № 216 Барнаул — Адлер;
- № 113 Краснодар — Москва;
- № 11 Анапа — Москва;
- № 251 Владикавказ — Санкт-Петербург;
- № 143 Кисловодск — Москва;
- № 125 Новороссийск — Москва;
- № 6343 Россошь — Лиски.
Максимальное время задержки составляет 3 часа 20 минут, отметили в железнодорожной компании.
«В настоящее время железнодорожники ведут восстановительные работы и делают все возможное для скорейшего возобновления движения», — добавили в пресс-службе. Работу по ликвидации последствий аварии координирует оперативный штаб.
По данным Минобороны, с 23:00 мск 5 января до 7:00 мск 6 января дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 129 украинских БПЛА.
