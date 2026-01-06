 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за ночь уничтожили 129 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В период с 23:00 мск 5 января до 7:00 мск 6 января дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 129 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

В Брянской области сбили 29 дронов, еще 15 пришлись на территорию Белгородской. Атаку 13 беспилотников отразили в Ярославской области, десяти — в Новгородской, девяти в Смоленской. По семь аппаратов перехватили в Курской и Пензенской областях, по шесть — в Тверской области и Башкортостане.

По пять дронов уничтожили в Астраханской и Ростовской областях, по четырем ПВО отработала в Калужской области. Кроме того, по два беспилотника сбили в Московском регионе, Орловской и Ленинградской областях, по одному — в Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской областях, а также Крыму и Татарстане.

Над Россией за три часа сбили 55 украинских дронов
Политика

В ночь на 6 января обломок беспилотника попал в окна квартиры девятиэтажного дома в Твери. В результате один человек погиб. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил ранее о беспилотнике, подавленном средствами радиоэлектронной борьбы. Обломки дрона упали вблизи деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции. Никто не пострадал.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко с вечера 5 января дважды сообщал об отраженных налетах. Написав в своем телеграм-канале об одном из них, он уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Вместе с тем минувшей ночью работу приостанавливали некоторые аэропорты России, включая столичные Домодедово и Жуковский, а также авиагавани Калуги, Самары, Ульяновска и Санкт-Петербурга. Позднее они возобновили работу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники БПЛА Минобороны
Материалы по теме
Настоятель храма в Судже пострадал при атаке беспилотника
Политика
Гладков заявил об усилении атак дронов на Белгородскую область
Политика
Беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
FT узнала о блокировке облигаций Telegram в рамках санкций против России Бизнес, 09:49
Венесуэлу «в темном режиме» покинули подсанкционные нефтетанкеры Политика, 09:37
Что будет с акциями Сбербанка в 2026 году. Прогнозы экспертов Инвестиции, 09:30
Экономист Михаил Задорнов посоветовал, куда вложить ₽1 млн Инвестиции, 09:10
Станут ли кредиты доступнее для бизнеса в 2026 годуПодписка на РБК, 09:02
Для тех, кто искал: крем с витамином С и аромат с перцем и молоком Стиль, 09:00
Над Россией за ночь уничтожили 129 беспилотников Политика, 08:57
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Ким Чен Ын посетил стройку музея участников освобождения Курской области Политика, 08:34
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
«Царица» на смену президента Венесуэлы и суд над Мадуро в США. Главное Политика, 08:07
Задорнов, Коган и другие рассказали о личных портфелях на 2026 годПодписка на РБК, 08:00
В Белом доме усомнились в законности контроля Дании над Гренландией Политика, 07:55
Трамп призвал нефтекомпании США «готовиться» за недели до захвата Мадуро Политика, 07:28
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23