Над Россией за ночь уничтожили 129 беспилотников

В период с 23:00 мск 5 января до 7:00 мск 6 января дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 129 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

В Брянской области сбили 29 дронов, еще 15 пришлись на территорию Белгородской. Атаку 13 беспилотников отразили в Ярославской области, десяти — в Новгородской, девяти в Смоленской. По семь аппаратов перехватили в Курской и Пензенской областях, по шесть — в Тверской области и Башкортостане.

По пять дронов уничтожили в Астраханской и Ростовской областях, по четырем ПВО отработала в Калужской области. Кроме того, по два беспилотника сбили в Московском регионе, Орловской и Ленинградской областях, по одному — в Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской областях, а также Крыму и Татарстане.

В ночь на 6 января обломок беспилотника попал в окна квартиры девятиэтажного дома в Твери. В результате один человек погиб. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил ранее о беспилотнике, подавленном средствами радиоэлектронной борьбы. Обломки дрона упали вблизи деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции. Никто не пострадал.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко с вечера 5 января дважды сообщал об отраженных налетах. Написав в своем телеграм-канале об одном из них, он уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Вместе с тем минувшей ночью работу приостанавливали некоторые аэропорты России, включая столичные Домодедово и Жуковский, а также авиагавани Калуги, Самары, Ульяновска и Санкт-Петербурга. Позднее они возобновили работу.