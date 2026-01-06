Белый дом заявил, что США будут вести себя как сверхдержава без извинений
США при президенте Дональде Трампе ведут себя как сверхдержава и отстаивать интересы в Западном полушарии. Об этом заявил советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер в интервью CNN.
«Абсурдно, что мы позволяем стране, находящейся на нашем заднем дворе, становиться поставщиком ресурсов для наших противников, но не для нас. Накапливать оружие у наших противников. Чтобы иметь возможность выступать в качестве актива против Соединенных Штатов, а не от имени Соединенных Штатов», — сказал Миллер.
По его мнению, «будущее свободного мира» зависит от того, смогут ли США отстаивать свои интересы «без извинений». С его слов, после Второй мировой войны «Запад начал извиняться, пресмыкаться, выпрашивать и прибегать к схемам массовых репараций».
«Можно сколько угодно говорить о международных приличиях и всем остальном, однако мы живем в мире, в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это железные законы мира, которые существуют с начала времен», — сказал Миллер.
Говоря об американском статусе сверхдержавы Миллер, указывает CNN, обратился ко «всем союзникам США, которые до сих пор не могут смириться с последствиями первого бурного года второго срока Трампа».
Ранее Госдепартамент США назвал Западное полушарие «своим» и обозначил зоной интересов Вашингтона. Трамп, в свою очередь, подчеркивал, что Западное полушарие является «родным регионом» для Америки и добавил, что цель новой стратегии национальной безопасности США заключается в «защите торговли, территории и ресурсов, которые имеют ключевое значение для нашей национальной безопасности».
Согласно новой американской Стратегии национальной безопасности, опубликованной 5 декабря 2025 года, США отказались от роли «Атланта, удерживающего на себе весь мировой порядок».
Администрация президента США Дональда Трампа готовится предложить Гренландии соглашение по примеру Договора о свободной ассоциации (Compacts of Free Association, COFA), который Вашингтон заключал с небольшими государствами в Тихом океане. Чиновники из США пытались напрямую договориться с местным правительством острова, однако получили отказ. В Дании, которой до сих пор принадлежит крупнейший в мире остров в рамках автономии, не считают, слова Трампа о желании взять под контроль Гренландию серьезными.
Ранее после захвата Мадуро премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что ситуацию с островом и Венесуэлой нельзя сравнивать, потому что Гренландия является демократической страной.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах