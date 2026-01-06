 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
Белый дом заявил, что США будут вести себя как сверхдержава без извинений

Помощник Трампа Стивен Миллер заявил, что мир управляется силой и мощью
Военные США захватили Мадуро
США при президенте Дональде Трампе будут действовать как сверхдержава, заявил советник президента по внутренней безопасности Стивен Миллер в интервью CNN. По его словам, международные отношения определяются силой и мощью.
Стивен Миллер
Стивен Миллер (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

США при президенте Дональде Трампе ведут себя как сверхдержава и отстаивать интересы в Западном полушарии. Об этом заявил советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер в интервью CNN.

«Абсурдно, что мы позволяем стране, находящейся на нашем заднем дворе, становиться поставщиком ресурсов для наших противников, но не для нас. Накапливать оружие у наших противников. Чтобы иметь возможность выступать в качестве актива против Соединенных Штатов, а не от имени Соединенных Штатов», — сказал Миллер.

По его мнению, «будущее свободного мира» зависит от того, смогут ли США отстаивать свои интересы «без извинений». С его слов, после Второй мировой войны «Запад начал извиняться, пресмыкаться, выпрашивать и прибегать к схемам массовых репараций».

«Можно сколько угодно говорить о международных приличиях и всем остальном, однако мы живем в мире, в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это железные законы мира, которые существуют с начала времен», — сказал Миллер.

Говоря об американском статусе сверхдержавы Миллер, указывает CNN, обратился ко «всем союзникам США, которые до сих пор не могут смириться с последствиями первого бурного года второго срока Трампа».

Politico узнало возможную дату установления контроля США над Гренландией
Политика

Ранее Госдепартамент США назвал Западное полушарие «своим» и обозначил зоной интересов Вашингтона. Трамп, в свою очередь, подчеркивал, что Западное полушарие является «родным регионом» для Америки и добавил, что цель новой стратегии национальной безопасности США заключается в «защите торговли, территории и ресурсов, которые имеют ключевое значение для нашей национальной безопасности».

Согласно новой американской Стратегии национальной безопасности, опубликованной 5 декабря 2025 года, США отказались от роли «Атланта, удерживающего на себе весь мировой порядок».

Трамп заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США
Политика

Администрация президента США Дональда Трампа готовится предложить Гренландии соглашение по примеру Договора о свободной ассоциации (Compacts of Free Association, COFA), который Вашингтон заключал с небольшими государствами в Тихом океане. Чиновники из США пытались напрямую договориться с местным правительством острова, однако получили отказ. В Дании, которой до сих пор принадлежит крупнейший в мире остров в рамках автономии, не считают, слова Трампа о желании взять под контроль Гренландию серьезными.

Ранее после захвата Мадуро премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что ситуацию с островом и Венесуэлой нельзя сравнивать, потому что Гренландия является демократической страной.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

