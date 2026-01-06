У президентского дворца в Каракасе произошла стрельба

Источник AFP сообщил, что над дворцом пролетели неопознанные дроны, силы безопасности открыли по ним огонь. По словам собеседника, «ситуация под контролем»

Возле дворца Мирафлорес — резиденции президента Венесуэлы в Каракасе — слышны звуки стрельбы, сообщает BNO News со ссылкой на очевидцев.

О стрельбе также пишет AFP со ссылкой на источник, близкий к правительству. При этом собеседник добавил, что «ситуация находится под контролем».

Первые сообщения о стрельбе появились около 20:30 5 января (3:30 6 января мск) по местному времени, а в соцсетях начали распространяться видеозаписи, на которых видны вооруженные люди, передает BNO. По словам источника AFP, примерно в это время над дворцом в центре Каракаса пролетели неопознанные беспилотники, и силы безопасности открыли ответный огонь. Это произошло спустя несколько часов после того, как Дельси Родригес принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы.

Источники Noticias Caracol сообщили об эвакуации министерств и правительственных зданий. Предприятия, находящиеся вблизи места стрельбы, закрыли в качествен экстренной меры, пишет издание.

3 января американские военные провели против Веенсуэлы операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по стратегическим объектам страны, военным базам и аэродромам. Итогом операции стал захват президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, которые два дня спустя предстали перед судом в Нью-Йорке по обвинению в «наркотерроризме». Они отказались признать себя виновными.

В Венесуэле было объявлено чрезвычайное положение, МИД заявил, что страна подверглась «серьезной военной агрессии» со стороны Соединенных Штатов. МИД Кубы сообщил, что при атаке погибли 37 граждан этой страны.