Военные США захватили Мадуро⁠,
0

У президентского дворца в Каракасе произошла стрельба

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Источник AFP сообщил, что над дворцом пролетели неопознанные дроны, силы безопасности открыли по ним огонь. По словам собеседника, «ситуация под контролем»

Возле дворца Мирафлорес — резиденции президента Венесуэлы в Каракасе — слышны звуки стрельбы, сообщает BNO News со ссылкой на очевидцев.

О стрельбе также пишет AFP со ссылкой на источник, близкий к правительству. При этом собеседник добавил, что «ситуация находится под контролем».

Первые сообщения о стрельбе появились около 20:30 5 января (3:30 6 января мск) по местному времени, а в соцсетях начали распространяться видеозаписи, на которых видны вооруженные люди, передает BNO. По словам источника AFP, примерно в это время над дворцом в центре Каракаса пролетели неопознанные беспилотники, и силы безопасности открыли ответный огонь. Это произошло спустя несколько часов после того, как Дельси Родригес принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы.

Что будет с Венесуэлой после захвата Мадуро властями США
Политика
Николас Мадуро

Источники Noticias Caracol сообщили об эвакуации министерств и правительственных зданий. Предприятия, находящиеся вблизи места стрельбы, закрыли в качествен экстренной меры, пишет издание.

3 января американские военные провели против Веенсуэлы операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по стратегическим объектам страны, военным базам и аэродромам. Итогом операции стал захват президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, которые два дня спустя предстали перед судом в Нью-Йорке по обвинению в «наркотерроризме». Они отказались признать себя виновными.

В Венесуэле было объявлено чрезвычайное положение, МИД заявил, что страна подверглась «серьезной военной агрессии» со стороны Соединенных Штатов. МИД Кубы сообщил, что при атаке погибли 37 граждан этой страны.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Венесуэла Каракас стрельба беспилотники
