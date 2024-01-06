В Польше выступили против продления свободной торговли с Украиной

Для избежания кризиса из-за избытка предложения необходимо ограничить экспорт мяса птицы и сахара с Украины в ЕС, заявил еврокомиссар Войцеховский. По данным RMF, он отказался поддержать продление отмены квот, если так не сделают

Пробка на польско-украинской границе из-за забастовок польских перевозчиков (Фото: Kuba Stezycki / File Photo / Reuters)

В новый регламент по льготному импорту украинской продукции в ЕС необходимо внести количественные ограничения на мясо птицы и сахар, чтобы избежать кризиса из-за избыточного предложения, заявил еврокомиссар Януш Войцеховский в интервью польскому RMF24. Он направил письмо главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен по этому поводу.

По данным радио, Войцеховский пригрозил отказаться от поддержки продления механизма временной отмены квот на украинскую продукцию, если его предложения не примут. При этом в Еврокомиссии его мнение разделяют не все: например, еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис хочет ослабить уже существующие «защитные оговорки», чтобы исключить возможность введения временного эмбарго в случае резкого увеличения потока продукции с Украины в ЕС.

«Это моя большая задача на 2024 год, чтобы это новое постановление, если оно будет принято, ввело достаточно сильные защитные оговорки, чтобы больше не возникало кризиса, связанного с избыточным предложением», — сказал Войцеховский.

Он отметил, что в последнее время растет импорт мяса птицы и сахара с Украины, что угрожает конкурентоспособности отрасли ЕС. По словам еврокомиссара, этот избыток ощущают почти все европейские страны, а производители жалуются в ЕК. «Поэтому я представляю необходимость ограничить количественный импорт этих двух чувствительных продуктов», — объяснил Войцеховский.

Он утверждает, что Россия «вытеснила» Украину с азиатских рынков, «вытолкнув» ее на более близкий рынок ЕС. По словам Войцеховского, необходимо, с одной стороны, защитить европейских производителей, а с другой — облегчить экспорт с Украины в не входящие в ЕС страны, например, за счет субсидирования транзита.

В сентябре прошлого года Польша, а затем Венгрия и Словакия вопреки решению Еврокомиссии снять эмбарго на экспорт украинского зерна решили сохранить ограничения. Это вызвало критику со стороны Киева.

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Кроме того, с 6 ноября протестующие в Польше перекрыли три погранперехода на границе с Украиной. Они требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, действовавшие до начала спецоперации. Изменение правил привело к тому, что услуги перевозчиков с Украины стали дешевле, а это создало проблемы для их европейских коллег.

23 декабря протестующие согласились разблокировать КПП «Шегини — Медыка», однако 4 января они вновь перекрыли переход.