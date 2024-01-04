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Военная операция на Украине ,  
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Польские протестующие заблокировали четвертый КПП у границы с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

На границе Польши с Украиной заблокировали четвертый КПП. Об очередной блокировке пограничного перехода «Медыка» (с украинской стороны — «Шегини») в своем телеграм-канале сообщила Пограничная служба Украины.

«По имеющейся информации от польских пограничников, сегодня около 9:00 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска «Медыка», смежным с украинским пунктом пропуска «Шегини», возобновилась блокировка движения для грузового транспорта», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на этом направлении въезда на Украину ожидают около 800 грузовиков. В ГПСУ добавили, что организаторы блокировки не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Ранее польские фермеры согласились разблокировать пункт пропуска «Шегини — Медыка» 24 декабря, проход через него был недоступен с 23 ноября.

С 6 ноября протестующими было перекрыто три погранперехода на границе с Украиной. Они требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, действовавшие до начала спецоперации. Изменение правил привело к тому, что услуги перевозчиков с Украины стали дешевле. Это создало проблемы для их европейских коллег.

Теги
КПП Польша Украина граница грузовики
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