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Польские фермеры разблокируют КПП на границе с Украиной

Польские фермеры согласились разблокировать один КПП на границе с Украиной
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский провел переговоры с протестующими фермерами, результатом которых стало решение о разблокировке КПП «Шегини-Медика»
Фото: Kuba Stezycki / Reuters
Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польские фермеры согласились разблокировать пункт пропуска (КПП) «Шегини-Медика» на границе с Украиной, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и развития села республики.

Глава ведомства Чеслав Секерский и вице-министр аграрной политики Польши Михал Колодзейчак 23 декабря провели переговоры с фермерами, протестующими на контрольно-пропускном пункте в селе Медыка, в результате которых принято решение приостановить блокировку КПП «Шегини-Медика» с 8:00 (10:00 мск) 24 декабря. Данный пункт пропуска был заблокирован с 23 ноября.

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Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images
Секерский заверил фермеров в выполнении их требований, отметив, что на это потребуется время. Министр также подчеркнул готовность дать возможность местным органам власти освободить фермеров от повышения сельскохозяйственного налога в 2024 году, в этот же период планируется вернуть причитающиеся им средства, говорится в заявлении министерства. По словам Секерского, речь идет о сумме порядка 350 млн злотых ($89 млн).

«Мы говорили о выполнении требований с министром финансов в присутствии премьер-министра Дональда Туска, и есть согласие по вопросу субсидий на кукурузу. По этому вопросу уже было соответствующее ходатайство направлено в Еврокомиссию, — сообщил глава Министерства сельского хозяйства и развития села Польши, добавив, что на эти субсидии зарезервированы денежные средства. Колодзейчак в свою очередь уточнил, что размер этой суммы составляет 1,15 миллиарда злотых ($292,34 млн).

По данным ведомства, переговоры с фермерами также касались субсидий по кредитам. Секерский сообщил, что размер средств, предусмотренных для этих целей в бюджете, составляет 2,5 миллиарда злотых ($635,52 млн).

«Если будет необходимость увеличить эту сумму, то мы открыты в этом вопросе», — приводит пресс-служба слова главы Министерства сельского хозяйства Польши.

В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам двусторонние и транзитные перевозки в свои страны без соответствующего документа и квот. В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили действие этого соглашения до 2024 года, что вызвало недовольство польских перевозчиков.

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Польские водители фур начали блокировать ключевые погранпереходы с ноября 2023 года, в результате чего оказались перекрыты три пункта. К концу месяца к ним присоединились местные фермеры, которые помогли с помощью тракторов заблокировать КПП «Шегини-Медика». Протестующие требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала военной операции. Изменение правил, по их мнению, привело к тому, что услуги перевозчиков с Украины стали дешевле, и европейские коллеги на этом фоне испытывают проблемы.

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Теги
Юлия Овчинникова
Польша Украина Дональд Туск
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