Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

ВСУ также выпустили четыре ракеты из РСЗО «Град» по Куйбышевскому району Донецка, сообщил Рогов

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Взрыв прогремел в Мелитополе. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

«В Мелитополе громко. Подробности позже», — написал он.

Помимо этого по Куйбышевскому району Донецка был прилет четырех ракет из РСЗО «Град», передал Рогов.

Накануне он сообщил, что в Мелитополе и пригороде прозвучал мощный взрыв. Рогов объяснил это работой ПВО.

До этого о взрывах в Мелитополе сообщали 2 января. По словам Рогова, в городе были слышны три взрыва. «Причиной этих «взрывов» является прохождение самолетами ВКС России звукового барьера», — объяснил он

В декабре в городе произошел еще один крупный взрыв. В 12:13 в центре Мелитополя на входе в парк Горького был взорван автомобиль марки Renault Duster, два человека были ранены.

На замминистра по спорту, туризму и культуре Запорожской области Андрея Бойко 11 ноября 2022 года было совершено покушение: бомбу заложили в ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором он проживает. Чиновник получил легкую контузию. В декабре было совершено покушение на замглавы Мелитополя Николая Волыка: для атаки использовали самодельное взрывное устройство с «поражающими элементами».

Мелитополь в Запорожской области был взят под контроль российскими войсками 26 февраля 2022 года. В сентябре того же года по итогам проведенного референдума Запорожская область была включена в состав России, Мелитополь стал временной областной столицей (административный центр региона — Запорожье — находится под контролем Киева).