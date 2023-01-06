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Байден заявил о «критической точке» конфликта на Украине

Байден заявил о «критической точке» конфликта на Украине и необходимости помощи Киеву
Президент США после беседы с канцлером Германии рассказал о планах по увеличению помощи для Украины. Ранее Вашингтон объявил, что поставит Украине бронемашины Bradley. Пентагон называет их «убийцами танков»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images News)

Конфликт на Украине находится в критической точке, Вашингтон должен «сделать все возможное» для помощи украинцам, заявил американский президент Джо Байден в беседе с журналистами на заседании своего кабинета, передает Reuters.

«Мы собираемся нарастить поддержку Украины», — добавил Байден, комментируя последний разговор с немецким канцлером Олафом Шольцем. Его слова привела в Twitter корреспондент Daily Caller в Белом доме Диана Глебова.

С Шольцем президент США побеседовал накануне, вечером 5 января. Они договорились передать Украине американские БМП Bradley и немецкие БМП Marder. Кроме того, Берлин вслед за Вашингтоном отправит Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Обе страны договорились обучить украинских военных по обращению с этими вооружениями.

По данным Reuters, украинские войска получат 50 бронемашин Bradley, источники AP говорят о «нескольких десятках» БМП. Власти США пока не раскрывают точное число техники, которую получит Украина. В Пентагоне при этом подчеркнули, что Bradley не танк, но «убийца танков».

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что 2023 год должен стать решающим в конфликте с Россией. По его словам, уже известно, что надо предпринять весной.

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Кремль называл текущую ситуацию «судьбоносном моментом в истории нашей Родины» и выражал уверенность, что Москва достигнет своих целей на Украине. Власти России уверены, что поставки западного вооружения не помешают достичь целей на Украине, настаивая, что такие действия западных стран лишь затянут конфликт.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Джо Байден США поставки оружия

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
РБК
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