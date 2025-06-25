Эрдоган заявил, что вопрос с российскими С-400 в Турции закрыт

ЗРК С-400 (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждал вопрос наличия у Турции российских ЗРК С-400, по его словам, «этот вопрос закрыт». Слова Эрдогана передает Mynet.

«Мы не обсуждали С-400 на встрече с Трампом, этот вопрос закрыт. Мы обсуждали F-35. Мы заплатили за F-35 $1,3 млрд. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35. Наши друзья, ответственные за обслуживание и ремонт F-16 и покупку F-35, продолжают свою работу», — сказал Эрдоган.

В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 на $2,5 млрд. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35. В сентябре 2021 года Эрдоган заявил, что Анкара намерена приобрести вторую партию ракетных комплексов С-400.

В марте 2022 года власти Турции заявили , что не рассматривают возможность отказа от С-400 из-за давления США. В то же время Анкара сообщила, что открыта к приобретению у других стран систем ПРО, которые являются альтернативами российским ЗРК.

В августе 2024 года газета Cumhuriyet писала, что Анкара хочет приобрести у Вашингтона истребители и пообещала, что не будет использовать закупленные у России комплексы в обмен на продажу F-35. С-400, купленные у России на сумму $2,5 млрд, до сих пор хранятся на складах, отмечало издание.

В октябре того же года Эрдоган заявил, что Турция сама примет решение о покупке второго полка С-400. По его словам, речь идет об интеграции комплексов в турецкую систему ПВО «Стальной купол». В ноябре 2024 года министр обороны Яшар Гюлер заявил, что у США больше нет возражений по поводу использования Турцией С-400.