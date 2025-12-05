 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

FT включила Маргариту Симоньян в список влиятельнейших людей года

В раздел списка «Лидеры» также попали глава NVIDIA, новый мэр Нью-Йорка Мамдани и руководитель аппарата Белого дома США
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян попала в список самых влиятельных людей этого года по версии Financial Times.

Ее представление в статье написала журналистка Юлия Иоффе. Она назвала Симоньян «самым преданным посланником» президента Владимира Путина и «валькирией пропаганды».

Вместе с Симоньян в раздел «Лидеры» также попали глава NVIDIA Дженсен Хуанг, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, начальник Секретной разведывательной службы Великобритании Блез Метревели, новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани и американская предпринимательница Мишель Канг.

Симоньян возобновила съемки «ЧТД» после смерти мужа
Общество

В июле 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушения неонацистов на Маргариту Симоньян. RT тогда опубликовал видео с одним из задержанных, который назвался Михаилом Балашовым и утверждал, что создал неонацистскую группу «Параграф-88», куда в том числе вовлекал несовершеннолетних. По словам задержанного, с ним связались спецслужбы Украины, которые сделали предложение о заказном убийстве Симоньян за вознаграждение в размере 1,5 млн руб.

Сама Служба безопасности Украины заочно обвинила Симоньян в призывах к геноциду украинцев и в пропаганде войны.

Симоньян родилась в 1980 году в Краснодаре и окончила факультет журналистики Кубанского государственного университета. В 2000-м получила премию II Всероссийского конкурса региональных телерадиокомпаний за репортаж о чеченских детях, отдыхающих в Анапе, а также президентскую стипендию. Стала спецкором «Вестей» осенью 2002 года и вошла в состав президентского пула. С момента основания в 2005 году Russia Today (ныне — RT) является его главным редактором.

Валерия Доброва
Маргарита Симоньян Financial Times самые влиятельные люди
