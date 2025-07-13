ТАСС узнал о новых фигурантах-подростках в деле о покушении на Собчак
Три новых фигуранта появились в уголовном деле о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
По информации агентства, все трое являются несовершеннолетними и находятся под запретом определенных действий. Мера пресечения будет действовать до 14 октября 2025 года.
В июле 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). В ведомстве заявили о задержании группы неонацистов в Москве и Рязанской области, готовившихся к совершению преступления.
Всего арестовали восемь человек, трое из них — несовершеннолетние, еще одному было меньше 18 лет на момент преступления. Им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство). Позднее двоим совершеннолетним фигурантам добавили ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство по мотивам политической и идеологической вражды), а также ст. 222 (незаконный оборот оружия).
В конце августа 2024 года трем фигурантам дела добавили обвинение в участии в организации, признанной в России террористической, — ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса, она предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
В следующем месяце ТАСС узнал, как установили причастность обвиняемых в покушении на Собчак. По данным агентства, эксперты смогли установить причастность обвиняемых к покушению по записям их голосов.
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