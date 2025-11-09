 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Симоньян возобновила съемки «ЧТД» после смерти мужа

Симоньян заявила, что возобновила съемки «ЧТД» спустя 40 дней после смерти мужа

Телеведущая Маргарита Симоньян сообщила, что возобновила съемки программы «Что и требовалось доказать» (ЧТД) спустя 40 дней после смерти ее мужа Тиграна Кеосаяна.

«40 дней прошло с тех пор, как ушел мой муж <...> Тигран Кеосаян. И я возобновляю выпуски «ЧТД», которые я веду вместо его пилорамы [«Международная пилорама» — программа, которую при жизни вел Кеосаян]», — сказала она в выпуске, который опубликовала в своем телеграм-канале.

Кеосаян впал в кому в январе 2025 года. Изначально Симоньян должна была временно заменить мужа, однако 26 сентября телеведущий скончался.

Маргарита Симоньян рассказала о первом курсе химиотерапии
Общество
Маргарита Симоньян

В сентябре Симоньян сообщила, что борется с раком, о прохождении первого курса химиотерапии она рассказала в октябре.

В новом выпуске она отметила, что это, возможно, «последний раз, когда она может записываться без парика».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Маргарита Симоньян Тигран Кеосаян программа смерть
Тигран Кеосаян фото
Тигран Кеосаян
режиссер, телеведущий
4 января 1966 года
Материалы по теме
Дело о покушении на Симоньян и Собчак суд рассмотрит в закрытом режиме
Политика
Маргарита Симоньян рассказала о первом курсе химиотерапии
Общество
Маргарита Симоньян начала проходить курс химиотерапии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
В Германии автобус въехал в толпу людей Общество, 01:26
Депутат от АдГ заявил, что поедет на конгресс в Сочи вопреки критике Политика, 01:24
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Симоньян возобновила съемки «ЧТД» после смерти мужа Общество, 00:47
Умер народный артист России Владимир Симонов Общество, 00:36
Джокович снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы Спорт, 00:26
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Над регионами России за три часа сбили 15 дронов Политика, 00:01
В Харькове вслед за Киевом произошел блэкаут Политика, 08 ноя, 23:56
На вокалистку «Стоптайм» поступил третий протокол о дискредитации армии Политика, 08 ноя, 23:42
Стала известна причина смерти бывшего ведущего Top Gear Квентина Уилсона Общество, 08 ноя, 23:35
В Бельгии 17-летним подросткам разослали рекомендации пойти в армию Политика, 08 ноя, 23:02
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 08 ноя, 23:00
Часть Кореневского района Курской области осталась без электричества Общество, 08 ноя, 22:33