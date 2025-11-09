Симоньян возобновила съемки «ЧТД» после смерти мужа
Телеведущая Маргарита Симоньян сообщила, что возобновила съемки программы «Что и требовалось доказать» (ЧТД) спустя 40 дней после смерти ее мужа Тиграна Кеосаяна.
«40 дней прошло с тех пор, как ушел мой муж <...> Тигран Кеосаян. И я возобновляю выпуски «ЧТД», которые я веду вместо его пилорамы [«Международная пилорама» — программа, которую при жизни вел Кеосаян]», — сказала она в выпуске, который опубликовала в своем телеграм-канале.
Кеосаян впал в кому в январе 2025 года. Изначально Симоньян должна была временно заменить мужа, однако 26 сентября телеведущий скончался.
В сентябре Симоньян сообщила, что борется с раком, о прохождении первого курса химиотерапии она рассказала в октябре.
В новом выпуске она отметила, что это, возможно, «последний раз, когда она может записываться без парика».
