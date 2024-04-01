СБУ заочно обвинила Симоньян в призывах к геноциду украинцев

Маргарита Симоньян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила главного редактора RT Маргариту Симоньян в призывах к геноциду украинцев и в пропаганде войны, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Среди новых задокументированных преступлений фигурантки есть публичные призывы Симоньян к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года», — говорится в сообщении.

Также журналистку обвинили в агитации за продолжение ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Такие заявления она делает как в собственном телеграм-канале, так и в эфирах российских телеканалов, в том числе в телепередаче Владимира Соловьева, уточнили в СБУ.

Минобороны России подчеркивает, что удары в зоне спецоперации наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

На Украине против Симоньян заведено дело по четырем статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины).

В июле 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушения неонацистов на Маргариту Симоньян. RT тогда опубликовал видео с одним из задержанных, который назвался Михаилом Балашовым и утверждал, что создал неонацистскую группу «Параграф-88», куда в том числе вовлекал несовершеннолетних.

По словам задержанного, с ним связались спецслужбы Украины, которые сделали предложение о заказном убийстве Симоньян за вознаграждение в размере 1,5 млн руб. Тогда были арестованы семь человек, двое из них — несовершеннолетние.