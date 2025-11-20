Защита Шлосберга попросила отменить приговор, заявив о нарушениях

Адвокаты просят Псковский городской суд отменить приговор Льву Шлосбергу в виде 420 часов обязательных работ по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента

Лев Шлосберг (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Защита заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен Минюстом в реестр иноагентов), осужденного на 420 часов обязательных работ по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, обжаловала приговор псковского мирового судебного участка № 38.

Защитник политика Виталий Исаков заявил РБК об обнаружении в итоговом решении 99 нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства, из-за чего, по его мнению, оно подлежит отмене. Соответствующую апелляционную жалобу предстоит рассмотреть Псковскому городскому суду.

В 74-страничном документе защита утверждает, что судья Елена Смирнова на протяжении 20 заседаний игнорировала представленные адвокатами доказательства и фактически «восполняла недостатки обвинительного заключения». Защитники настаивают, что в приговоре отсутствует указание, какую именно норму закона об иностранных агентах нарушил Шлосберг, а административная преюдиция применена вопреки правовым позициям Конституционного суда. Первая инстанция, отмечают они, не привела ни одного доказательства, подтверждающего наличие в действиях политика элементов состава преступления.

Существенная часть жалобы касается трактовки судом технических процессов в социальной сети «ВКонтакте». Защита подчеркивает, что спорные видеозаписи были загружены сообществом «ГражданинЪ TV», не включенным в реестр иностранных агентов, а их сохранение в разделе «Добавленные» на личной странице Шлосберга не создает самостоятельные информационные материалы. Эти сведения, настаивают защитники, подтверждаются ответом администрации соцсети, где указано, что «не создается новый «файл» видеозаписи», а также разъяснением эксперта, что при сохранении ролика ему не присваиваются самостоятельные идентификаторы, включая новый URL-адрес. Однако, как следует из жалобы, суд проигнорировал эти доводы, положив в основу приговора выводы специалиста полиции, представившего противоположную экспертизу.

В жалобе говорится, что суд не представил доказательств, из которых следовало бы, что Шлосберг осознавал или желал наступления каких-либо общественно опасных последствий. Защита просит Псковский городской суд вынести оправдательный приговор в связи с отсутствием в действиях Льва Шлосберга состава преступления.

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении Шлосберга было возбуждено в начале октября 2024 года. На его рассмотрение ушло почти семь месяцев. Следствие указывало, что с 12 мая по 31 июля 2024 года политик разместил на своей странице во «ВКонтакте» пять видеозаписей, не указав свой статус иностранного агента. Тем самым, по мнению следствия, он «уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах», нарушив установленный порядок деятельности. В обвинительном заключении отмечено, что эпизоды были зафиксированы после того, как Шлосберг дважды в течение года привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения по ч. 4 ст. 19.34 КоАП.

В ходе прений сторон 24 октября прокурор Анна Горячева заявляла о неоднократных нарушениях Шлосбергом требований законодательства об иностранных агентах, которые подтверждаются как протоколами осмотра предметов и документов, так и показаниями свидетелей, что, по ее словам, не оставляет сомнений в доказанности обвинений.

Дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента — не единственное, в котором Лев Шлосберг проходит обвиняемым. В июне ему было предъявлено обвинение в повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), санкция по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Оно связано с дебатами Шлосберга и бывшего научного руководителя Института научной информации по общественным наукам РАН Юрия Пивоварова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). Суд к рассмотрению по существу пока не приступил. Политик находится под домашним арестом и вины, как и по первому делу, не признает.